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Rodrigo Paz admitió que Cerimedo fue su estratega de campaña, pero negó vínculos con su Gobierno

El mandatario boliviano publicó un video para desmarcarse del asesor argentino, actualmente en prisión preventiva por el presunto intento de feminicidio de su expareja.

Rodrigo Paz admitió que Cerimedo fue su estratega de campaña, pero negó vínculos con su Gobierno
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, admitió que Fernando Cerimedo fue su estratega de campaña, pero negó vínculos oficiales tras la detención del asesor por intento de femicidio.
  • Cerimedo cumple prisión preventiva en Santa Cruz por el ataque a tiros contra su expareja Nadia Beller, hecho que desató pedidos de transparencia del vicepresidente Edman Lara.
  • El escándalo profundiza las tensiones en el Ejecutivo boliviano y abre nuevas investigaciones judiciales contra el consultor argentino por presunto enriquecimiento ilícito.
Resumen generado con IA

En un video de cuatro minutos difundido a través de sus redes sociales, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, rompió el silencio para aclarar la relación de su administración con Fernando Cerimedo. El mandatario buscó desmentir que el ex asesor, hoy imputado por el presunto intento de feminicidio de su pareja, haya formado parte de la estructura oficial de su gobierno, aunque reconoció su participación previa en la contienda electoral.

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“Nunca hubo contrato"

Paz admitió que Cerimedo trabajó en su campaña rumbo al balotaje y en los inicios de su gestión como “estratega de orden internacional”. Sin embargo, argumentó que la falta de permanencia del argentino en el país impidió formalizar un lazo administrativo. “Su presencia y constancia en Bolivia no eran lo suficiente para poder trabajar y tener un sólido formato de trabajo. Por eso nunca hubo un contrato o relación directa”, explicó el jefe de Estado.

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El presidente fue tajante al desvincularse de cualquier acción realizada por el consultor. "Jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al gobierno o a mi familia”, dijo. Estas declaraciones surgieron tras una ola de críticas y exigencias de transparencia por parte de la oposición y la opinión pública, en un contexto de fragilidad económica nacional.

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Tensión en el Ejecutivo y pedidos de transparencia

La postura de Paz contrastó con las declaraciones recientes de su propio vicepresidente, Edman Lara, quien había calificado a Cerimedo como un “asesor personal” del mandatario. Lara instó públicamente a que no se encubriera al estratega. “Exigimos el esclarecimiento total de este hecho que atenta contra la vida, la democracia y la libertad de expresión en nuestro país", señaló, al tiempo que respaldó la captura de Cerimedo cuando intentaba huir hacia Buenos Aires.

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El vicepresidente fue enfático al solicitar una investigación sin privilegios. “El Gobierno no debe encubrir a nadie. Caiga quien caiga la Justicia tiene que actuar con toda fuerza. Cerimedo debe someterse al proceso y responder ante la Justicia y no tener ningún privilegio aunque sea el asesor principal de Rodrigo Paz”, insistió. 

Ante esto, el mandatario respondió en su mensaje que no permitirá ataques contra su entorno. “No puede ser que generando escándalos quieran dañar nuestra forma de convivencia y de comportamiento; por eso soy el primero en defender en nuestra democracia la transparencia de los procesos de investigación no sobre escándalos sino sobre pruebas”, señaló.

Prisión preventiva 

Actualmente, Cerimedo cumple una detención preventiva de 180 días en Santa Cruz. Se le investiga por el presunto feminicidio en grado de tentativa contra su expareja, la abogada Nadia Beller, quien fue atacada a tiros por sujetos disfrazados de repartidores. Beller, quien sobrevivió al atentado, señaló directamente al estratega y denunció supuestos esquemas de corrupción que involucrarían a la familia del presidente.

A la causa por el ataque se sumó una investigación de la Fiscalía boliviana por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que se hallaran en posesión del argentino más de 40.000 dólares en moneda local y diversas tarjetas de presentación. 

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