Rodrigo Paz admitió que Cerimedo fue su estratega de campaña, pero negó vínculos con su Gobierno

“Nunca hubo contrato"

Paz admitió que Cerimedo trabajó en su campaña rumbo al balotaje y en los inicios de su gestión como “estratega de orden internacional”. Sin embargo, argumentó que la falta de permanencia del argentino en el país impidió formalizar un lazo administrativo. “Su presencia y constancia en Bolivia no eran lo suficiente para poder trabajar y tener un sólido formato de trabajo. Por eso nunca hubo un contrato o relación directa”, explicó el jefe de Estado.