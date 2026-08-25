Las visitas de Cerimedo a la Rosada: las explicaciones de LLA

Resumen para apurados
- Registros oficiales revelaron que el exasesor Fernando Cerimedo ingresó 13 veces a la Casa Rosada entre 2023 y 2024, pese a que el Gobierno afirmó que el vínculo terminó antes.
- Los accesos fueron avalados por funcionarios clave como Catalán y Caputo. El Ejecutivo busca despegarse tras la detención del consultor en Bolivia por intento de femicidio.
- La revelación tensa la postura oficial de La Libertad Avanza ante la investigación penal en el exterior y las sospechas sobre la influencia del estratega en la gestión libertaria.
A pesar de las afirmaciones oficiales que señalan que el vínculo se interrumpió tras las elecciones de 2023, registros documentales revelaron una serie de visitas de Fernando Cerimedo a la Casa Rosada durante la gestión actual de La Libertad Avanza (LLA). El consultor político, ex asesor de Javier Milei y ex fundador de La Derecha Diario, se encuentra actualmente detenido en Bolivia por el presunto atentado a balazos contra su ex pareja, la activista Nadia Beller.
Frente a la controversia pública, el Presidente sostuvo en una entrevista con Radio Mitre que la relación formal y personal con el estratega finalizó en 2023, asegurando que ya no forma parte del espacio político ni mantiene vínculos de ningún tipo con el oficialismo. Sin embargo, los documentos oficiales de la sede gubernamental reflejan que el consultor acumuló al menos 13 ingresos entre el 11 de diciembre de 2023 y el 5 de junio de 2024.
La planilla de accesos a Balcarce 50 da cuenta de que las visitas de Cerimedo contaron con la autorización de altos funcionarios del Ejecutivo, informó el diario La Nación.
Quien figura con mayor cantidad de visitas permitidas es el ex ministro del Interior Lisandro Catalán, seguido por una autorización a nombre de "Menem" -en referencia a Eduardo "Lule" Menem, mano derecha de Karina Milei-, una aprobación del ex jefe de Gabinete Guillermo Francos y una correspondiente al asesor presidencial Santiago Caputo.
Desde la Casa Rosada buscaron despegarse definitivamente tras la imputación en Bolivia, asegurando que la comunicación total se interrumpió tras el escándalo por las denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Según declaraciones de la propia Beller, Cerimedo le habría confesado que él y su esposa, Natalia Basil -quien se desempeñaba en dicho organismo-, fueron los responsables de filtrar los audios donde el ex director Diego Spagnuolo mencionaba supuestos sobornos.
En el plano judicial y mediático, la defensa del estratega tildó el hecho en el país vecino como un "autoatentado" y un "show" sin pruebas concluyentes. Esta postura coincidió con interacciones en redes sociales por parte de Javier Milei, quien difundió mensajes de la diputada Lilia Lemoine y del comunicador militante Franco Antunes ("Fran Fijap") en los que se calificaba al episodio en Bolivia como una "operación política".
Postura oficial
El vocero presidencial, Adrián Ravier, reafirmó en conferencia de prensa que el mandatario no mantiene relación con Cerimedo desde 2023. Si bien el portavoz reconoció las visitas a la Casa Rosada durante el primer semestre de 2024, aclaró que tales encuentros no fueron con el Jefe de Estado y que derivaron en la posterior desvinculación definitiva del consultor, al tiempo que evitó pronunciarse sobre las excepciones judiciales y pidió dejar trabajar a la justicia boliviana.
Fuentes de la LLA Tucumán cercanas a Catalán detallaron que las autorizaciones de ingreso implican procedimientos habituales en la Casa Rosada y que habilitar que alguien acceda no implica que sea para mantener una audiencia con ese funcionario. Descartaron, de hecho, de manera tajante un vínculo entre el ex Jefe de Gabinete y Cerimedo.