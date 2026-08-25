Las visitas de Cerimedo a la Rosada: las explicaciones de LLA

Frente a la controversia pública, el Presidente sostuvo en una entrevista con Radio Mitre que la relación formal y personal con el estratega finalizó en 2023, asegurando que ya no forma parte del espacio político ni mantiene vínculos de ningún tipo con el oficialismo. Sin embargo, los documentos oficiales de la sede gubernamental reflejan que el consultor acumuló al menos 13 ingresos entre el 11 de diciembre de 2023 y el 5 de junio de 2024.