Mora récord: el Banco Central lanzó una serie de consejos para quienes toman un préstamo

Resumen para apurados
- El BCRA publicó en Argentina una guía con recomendaciones clave para solicitantes de créditos, con el fin de evitar deudas impagables ante la suba de morosidad.
- La entidad aconsejó comparar tasas de interés, revisar el Costo Financiero Total y verificar los contratos y la situación en la Central de Deudores.
- La medida busca mitigar el récord de mora crediticia, fomentar decisiones financieras informadas y proteger los ingresos de las familias a futuro.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó una guía con recomendaciones para quienes estén por solicitar un crédito, en medio de la preocupación por la suba de la morosidad.
A través de un comunicado, la entidad, a cargo de Santiago Bausili, aconsejó evaluar distintas alternativas antes de contratar un préstamo para conocer cuánto costará el financiamiento y qué compromisos implica.
Antes de elegir una opción, el BCRA aconsejó revisar la tasa de interés, el Costo Financiero Total (CFT), las cuotas, las comisiones y las condiciones establecidas en el contrato.
Qué hay que analizar antes de sacar un préstamo
Antes de contratar un crédito (hipotecario, prendario o personal), la entidad señaló que es recomendable comparar qué ofrecen distintas entidades y evaluar:
- Tasa de interés: fija (no cambia durante todo el plazo del préstamo) o variable (puede subir o bajar según la referencia acordada).
- Costo Financiero Total (CFT): incluye intereses, comisiones, seguros y otros cargos. Es el indicador que muestra cuánto vas a pagar realmente.
- Plazo y cantidad de cuotas.
- Comisiones: hay cargos que no pueden cobrarte, como ciertas comisiones por cancelación anticipada.
Importancia del contrato
Al firmar el contrato, estás aceptando las obligaciones y derechos que figuran allí. Por eso, antes de firmar:
- Leé atentamente todas las cláusulas.
- Verificá que se detallen:
Condiciones del préstamo.
Tasas y comisiones.
Formas de pago.
Qué sucede si hay demora en el pago de las cuotas.
Guardá siempre una copia del contrato.
¿Qué pasa si te rechazan un crédito?
Según explicó el BCRA, un préstamo puede ser rechazado por distintos motivos:
- Ingresos considerados insuficientes por la entidad.
- Falta o inconsistencia en la documentación.
- Tu situación en la Central de Deudores del sistema financiero.
Para conocer tu situación crediticia:
1) Ingresá a la Central de Deudores del BCRA.
2) Escribí tu CUIT o CUIL.
3) Consultá si tenés deudas, con qué entidades, el monto y la situación asignada.
Si la información es incorrecta, debés dirigirte a la entidad que informó la deuda para pedir la actualización o seguir las indicaciones de “¿Qué puedo hacer si mi información en la Central de Deudores no está actualizada?”.