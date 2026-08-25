Talleres gratuitos de la Municipalidad en la Dirección de Adultos Mayores

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán brinda talleres gratuitos de socialización y cuidado para adultos mayores, de lunes a viernes, en diversas sedes comunales.
- La oferta incluye 15 actividades matutinas y vespertinas como yoga, tango e inclusión digital en sedes municipales, con inscripción presencial en el día y horario elegido.
- El programa busca promover la salud física, mental y la integración social de las personas de la tercera edad mediante el acceso libre a espacios recreativos y de formación.
La Dirección de Adultos Mayores de San Miguel de Tucumán lanza constantemente propuestas de concientización. cuidado y socialización para las personas de la tercera edad. Emiliano Ramírez, médico gerontólogo y responsable de la repartición, compartió el cronograma de actividades que se dictan sin costo en la sede de la dirección.
Hay 15 propuestas diferentes que se dictan durante toda la mañana, todos los días de la semana. Los talleres están repartidos en diferentes días y algunos de ellos tienen incluso más de un horario. Por lo pronto, las actividades son en el turno mañana, pero la Casa de la Ciudad –también dependiente de la Municipalidad– cuenta con opciones por la tarde.
Los interesados en inscribirse deberán concurrir de forma presencial a la repartición de avenida Adolfo de la Vega 505, en el día y horario elegido.
Talleres gratuitos para adultos mayores en Tucumán
Lunes
A las 8: Estimulación Cognitiva
A las 9: Zumba
A las 9.30: Estimulación Cognitiva
A las 10: Bailoterapia y Folclore
A las 11: Taller de Tango
Martes
A las 8: Folklore
A las 9: Gimnasia adaptada, Bombo y Enseñanza Digital
A las 9.30: Ate Decorativo
A las 10: Folclore, Tejo y Tejido al Crochet
A las 11: Canto
Miércoles
A las 8: Yoga y Meditación
A las 9: Ciclo de charlas
A las 10: Bailoterapia y Folclore
A las 11: Arte Sano
Jueves
A las 8: Folclore
A las 9: Gimnasia Adaptada, Bombo, Enseñanza Digital y Tejo
A las 10: Folclore y Eco Textil
Viernes
A las 8: Yoga y Meditación
A las 9: Zumba y Enseñanza Digital
A las 10: Taller de cocina y Bailoterapia
A las 11: Taller de tango
Talleres gratuitos en la Casa de la Ciudad
La Casa de la Ciudad de Catamarca 920 también tiene una serie de talleres a los que pueden inscribirse los adultos mayores. Para inscribirse, solo deben asistir el día y horario de la clase elegi.
Lunes
A las 14: Enseñanza Digital
A las 17: Arte Terapia
Martes
A las 15: Inglés
A las 17: Inglés
Miércoles
A las 10: Tejido
A las 16: Tango
A las 14: Enseñanza Digital
Jueves
A las 14: Inglés
Viernes
A las 15: Arte y Manualidades
Operativo gratuito para ayudar con trámites municipales
La Dirección de Comunicación de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán anunció también un operativo en el barrio Terán mediante el cual se prestará asesoría sobre trámites vinculados con el acceso a la salud, al DNI, a licencias de conducir, la gestión de la tarjeta SUBE y otros servicios gratuitos.
El miércoles 26 y jueves 27, el operativo se instalará en Libertad 1900 de 9 a 12 y los vecinos podrán acudir y ser atendidos por orden de llegada. El cronograma de prestación de servicios será el siguiente:
Miércoles 26
Licencia de conducir: los vecinos podrán realizar gestiones vinculadas con el carnet de manejo directamente en el barrio.
DNI: habrá atención para realizar gestiones relacionadas con el Documento Nacional de Identidad. El valor del trámite del DNI es de $10.000, mientras que para solicitar el DNI Express el costo es de $26.000. Los medios de pago son únicamente con tarjeta de débito, tarjeta de crédito y billeteras virtuales. No se acepta efectivo.
Tráileres de mascotas: se ofrecerán prestaciones destinadas al cuidado de los animales de compañía.
SUBE: se podrán realizar gestiones relacionadas con la tarjeta utilizada para viajar en el transporte público.
Centros vecinales (PP): habrá atención y orientación vinculada con los centros vecinales.
BIR: se desarrollarán tareas de limpieza y mantenimiento de espacios públicos.
Periódico San Miguelino: se entregarán ejemplares de la publicación municipal a los vecinos.
Jueves 27
Corte de pelo para niños: se brindará este servicio de manera gratuita durante el operativo.
DNI: continuará la atención para realizar gestiones vinculadas con la documentación personal. El valor del trámite del DNI es de $10.000, mientras que para solicitar el DNI Express el costo es de $26.000. Los medios de pago son únicamente con tarjeta de débito, tarjeta de crédito y billeteras virtuales. No se acepta efectivo.
Licencia de conducir: los vecinos podrán efectuar trámites relacionados con el carnet de manejo.
Tráileres de mascotas: se ofrecerán servicios destinados al cuidado de los animales de compañía.
El Mercado en tu Barrio: habrá puestos de comercialización para acercar distintas opciones de compra a los vecinos.
Salud Ambiental: personal del área brindará prestaciones y atención vinculadas con el cuidado ambiental.
BIR: continuarán las tareas de limpieza y mantenimiento de los espacios públicos del sector.
Bromatología: el área municipal participará del operativo con acciones y servicios de su competencia.