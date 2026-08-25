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Talleres gratuitos de la Municipalidad en la Dirección de Adultos Mayores

Actividades de cuidado, concientización y socialización se dictan gratis para adultos mayores de lunes a viernes en diferentes centros municipales.

Talleres gratuitos de la Municipalidad en la Dirección de Adultos Mayores
Foto: Comunicación de San Miguel de Tucumán
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán brinda talleres gratuitos de socialización y cuidado para adultos mayores, de lunes a viernes, en diversas sedes comunales.
  • La oferta incluye 15 actividades matutinas y vespertinas como yoga, tango e inclusión digital en sedes municipales, con inscripción presencial en el día y horario elegido.
  • El programa busca promover la salud física, mental y la integración social de las personas de la tercera edad mediante el acceso libre a espacios recreativos y de formación.
Resumen generado con IA

La Dirección de Adultos Mayores de San Miguel de Tucumán lanza constantemente propuestas de concientización. cuidado y socialización para las personas de la tercera edad. Emiliano Ramírez, médico gerontólogo y responsable de la repartición, compartió el cronograma de actividades que se dictan sin costo en la sede de la dirección.

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Hay 15 propuestas diferentes que se dictan durante toda la mañana, todos los días de la  semana. Los talleres están repartidos en diferentes días y algunos de ellos tienen incluso más de un horario. Por lo pronto, las actividades son en el turno mañana, pero la Casa de la Ciudad –también dependiente de la Municipalidad– cuenta con opciones por la tarde.

Los interesados en inscribirse deberán concurrir de forma presencial a la repartición de avenida Adolfo de la Vega 505, en el día y horario elegido.

Talleres gratuitos para adultos mayores en Tucumán

Lunes

A las 8: Estimulación Cognitiva

A las 9: Zumba

A las 9.30: Estimulación Cognitiva

A las 10: Bailoterapia y Folclore

A las 11: Taller de Tango

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Martes

A las 8: Folklore

A las 9: Gimnasia adaptada, Bombo y Enseñanza Digital

A las 9.30: Ate Decorativo

A las 10: Folclore, Tejo y Tejido al Crochet

A las 11: Canto

Miércoles

A las 8: Yoga y Meditación

A las 9: Ciclo de charlas

A las 10: Bailoterapia y Folclore

A las 11: Arte Sano

Jueves

A las 8: Folclore

A las 9: Gimnasia Adaptada, Bombo, Enseñanza Digital y Tejo

A las 10: Folclore y Eco Textil

Viernes

A las 8: Yoga y Meditación

A las 9: Zumba y Enseñanza Digital

A las 10: Taller de cocina y Bailoterapia

A las 11: Taller de tango

Talleres gratuitos en la Casa de la Ciudad

La Casa de la Ciudad de Catamarca 920 también tiene una serie de talleres a los que pueden inscribirse los adultos mayores. Para inscribirse, solo deben asistir el día y horario de la clase elegi.

Lunes

A las 14: Enseñanza Digital

A las 17: Arte Terapia

Martes

A las 15: Inglés

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Más de 30 talleres gratuitos de arte, cultura y tecnología en la Municipalidad

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Miércoles

A las 10: Tejido

A las 16: Tango

A las 14: Enseñanza Digital

Jueves

A las 14: Inglés

Viernes

A las 15: Arte y Manualidades

Operativo gratuito para ayudar con trámites municipales

La Dirección de Comunicación de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán anunció también un operativo en el barrio Terán mediante el cual se prestará asesoría sobre trámites vinculados con el acceso a la salud, al DNI, a licencias de conducir, la gestión de la tarjeta SUBE y otros servicios gratuitos.

El miércoles 26 y jueves 27, el operativo se instalará en Libertad 1900 de 9 a 12 y los vecinos podrán acudir y ser atendidos por orden de llegada. El cronograma de prestación de servicios será el siguiente:

Miércoles 26

Licencia de conducir: los vecinos podrán realizar gestiones vinculadas con el carnet de manejo directamente en el barrio.

DNI: habrá atención para realizar gestiones relacionadas con el Documento Nacional de Identidad. El valor del trámite del DNI es de $10.000, mientras que para solicitar el DNI Express el costo es de $26.000. Los medios de pago son únicamente con tarjeta de débito, tarjeta de crédito y billeteras virtuales. No se acepta efectivo.

Tráileres de mascotas: se ofrecerán prestaciones destinadas al cuidado de los animales de compañía.

SUBE: se podrán realizar gestiones relacionadas con la tarjeta utilizada para viajar en el transporte público.

Centros vecinales (PP): habrá atención y orientación vinculada con los centros vecinales.

BIR: se desarrollarán tareas de limpieza y mantenimiento de espacios públicos.

Periódico San Miguelino: se entregarán ejemplares de la publicación municipal a los vecinos.

Jueves 27

Corte de pelo para niños: se brindará este servicio de manera gratuita durante el operativo.

DNI: continuará la atención para realizar gestiones vinculadas con la documentación personal. El valor del trámite del DNI es de $10.000, mientras que para solicitar el DNI Express el costo es de $26.000. Los medios de pago son únicamente con tarjeta de débito, tarjeta de crédito y billeteras virtuales. No se acepta efectivo.

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Licencia de conducir: los vecinos podrán efectuar trámites relacionados con el carnet de manejo.

Tráileres de mascotas: se ofrecerán servicios destinados al cuidado de los animales de compañía.

El Mercado en tu Barrio: habrá puestos de comercialización para acercar distintas opciones de compra a los vecinos.

Salud Ambiental: personal del área brindará prestaciones y atención vinculadas con el cuidado ambiental.

BIR: continuarán las tareas de limpieza y mantenimiento de los espacios públicos del sector.

Bromatología: el área municipal participará del operativo con acciones y servicios de su competencia.

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