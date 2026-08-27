Sandra Maldonado, presidenta del Ente Cultural: “Queremos cultura de Tucumán para los tucumanos”

Maldonado está por cumplir cuatro meses al frente del ECT. Consultada sobre el desafío, admitió que al principio sintió temor. “Tenía muchísimo miedo cuando el gobernador (Osvaldo Jaldo) me llamó porque dije ‘cuánta confianza puesta en mí’, Ahora me siento más cómoda, más tranquila; sé que puedo manejar las cosas. Si bien no todo será fácil, está todo acomodado, está todo marchando, la gente está trabajando. Tengo equipos maravillosos y muy idóneos en cada área. Estoy escuchándolos, atendiéndolos; tratando de que ellos también se sientan cómodos y libres para realizar la parte de la gestión que les toca”, dijo. Respecto de las eventuales críticas que podrían llegar afirmó: “Tendré que ser fuerte... algunas serán fundadas, otras no, pero para eso estamos en la gestión”.