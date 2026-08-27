Sandra Maldonado, presidenta del Ente Cultural: “Queremos cultura de Tucumán para los tucumanos”

Si bien la idea de las autoridades del Ente Cultural de Tucumán (ECT) para el Septiembre Musical es fortalecer a los artistas tucumanos, no por ello descartaron la participación de músicos foráneos. Por el contrario, la cartelera incluye nombres que engalanarán la 66ª edición del tradicional evento.
La presidenta del organismo, Sandra Maldonado, concedió una entrevista a los periodistas Gabriela Baigorrí y Guillermo Monti, para el ciclo Conexión Play, de LGPlay. Entre otros, contó que para la nueva convocatoria de esta clásica celebración septembrina en la provincia se contemplan unos 150 espectáculos y la participación de más de 8.000 artistas, con llegada a 50 localidades del interior. “Queremos tener cultura de Tucumán para los tucumanos”, resumió, aunque precisó que en la grilla también figuran artistas de renombre nacional.
Entre esos nombres se destacan Lito Vitale e Hilda Lizarazu, quienes harán un homenaje a Charly García. Mencionó, además, que dos integrantes de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado rendirán tributo a Carlos “Indio” Solari en el Centro Cultural Juan B. Terán, con entrada libre y gratuita. También estará el bailaor flamenco Carlos Rivero -tucumano radicado en España- y el Cuarteto de Cuerdas Buenos Aires, dirigido por Rafael Gintoli. La agenda incluye la feria de colectividades, Fra Tenori y 60 Cultura Bar -entre ellos, Música en las librerías-.
Entre los espectáculos enumeró “La verbena de la Paloma”, “El lago de los cisnes” y un homenaje a Luis Víctor “Pato” Gentilini. El teatro San Martín funcionará como escenario mayor, pero también habrá espectáculos en el Orestes Caviglia, y por medio del Consejo Provincial de Cultura se realizarán cinco festivales en el interior, además de actividades en museos. La plaza Independencia también albergará presdentaciones; por ejemplo, el “Tucumán Danza”.
“Estamos cubriendo todos los géneros -folclore, rock, clásica, tropical, jazz- y estamos apuntando a todos los públicos, a todas las edades, a todos los gustos. Esta es la política cultural que tenemos”, precisó Maldonado.
La organización involucra a todo el equipo del Ente. Aunque el grueso del trabajo recae en la Dirección de Música y Danza, Maldonado destacó el aporte de las áreas de Comunicación, de Compras y Contrataciones, y de Producción. También subrayó el rol del teatro San Martín -“uno de los pocos teatros de producción de la Argentina”, dijo-, donde ya se está construyendo la escenografía y confeccionando el vestuario para “La verbena de la Paloma”. “Para mí, como artista, es muy emocionante llegar al teatro y ver la construcción de cada una de las partecitas de la escenografía, de cada puntilla del vestuario”, dijo.
Las entradas ya están a la venta, en la boletería del teatro y en el sitio culturadetucuman.entradanet.com. “Muchos espectáculos son gratuitos -hay que estar atentos-, y muchos tienen un precio muy accesible; otros, no tanto, pero esos son los menos, para que la gente pueda disfrutar”, señaló Maldonado.
LA GACETA le preguntó sobre el trabajo de infraestructura entre los ejes de su gestión. La funcionaria contó que el ECT está negociando con una empresa la instalación de la climatización en el teatro San Martín; y dijo que la firma está interesada en la puesta en valor de la fachada y del interior del edificio. “Cuando ya esté el convenio firmado serán los primeros en enterarse”, dijo.
Museo Timoteo Navarro
En cuanto al Museo Timoteo Navarro, dijo que avanza una restauración integral, en convenio con la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán y con la Dirección de Arquitectura y Urbanismo: “Para la Noche de los Museos abriremos las puertas para la comunidad. Estamos muy contentos porque se está trabajando mucho”.
Maldonado está por cumplir cuatro meses al frente del ECT. Consultada sobre el desafío, admitió que al principio sintió temor. “Tenía muchísimo miedo cuando el gobernador (Osvaldo Jaldo) me llamó porque dije ‘cuánta confianza puesta en mí’, Ahora me siento más cómoda, más tranquila; sé que puedo manejar las cosas. Si bien no todo será fácil, está todo acomodado, está todo marchando, la gente está trabajando. Tengo equipos maravillosos y muy idóneos en cada área. Estoy escuchándolos, atendiéndolos; tratando de que ellos también se sientan cómodos y libres para realizar la parte de la gestión que les toca”, dijo. Respecto de las eventuales críticas que podrían llegar afirmó: “Tendré que ser fuerte... algunas serán fundadas, otras no, pero para eso estamos en la gestión”.