Un género que no pasa de moda: el tango se baila, se canta y se siente

Mariano llegó al 2x4 por otro camino. Estaba tomando clases de canto con Sofía Singh, y esta, después de escucharlo cantar un tango, le dijo que eso era lo suyo. Después hubo otros maestros, y con uno de ellos, Carlos Podazza, ocurrió algo que lo marcó. “Una vez me dijo: ‘(Roberto) Goyeneche y Jorge Valdez ya están muertos, y el mundo del tango no necesita otros como ellos. Yo tengo a Mariano frente a mí, y quiero que sea Mariano el que cante’. Ese día me hizo un ‘clic’, y hasta el día de hoy sigo en esa búsqueda de mi identidad, porque es un proceso bastante largo”, dijo el joven cantor.