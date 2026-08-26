Talleres de ciencia y tecnología para niñas de 10 a 12 años: la Facet será sede de la Jornada Ada Lovelace

La ciencia también puede empezar con una pregunta, un experimento o las ganas de descubrir cómo funciona algo. Con esa idea, la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET) de la Universidad Nacional de Tucumán volverá a ser sede de la Jornada Latinoamericana de Talleres STEM para Niñas y Adolescentes, una propuesta que busca acercar a las chicas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.