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Talleres de ciencia y tecnología para niñas de 10 a 12 años: la Facet será sede de la Jornada Ada Lovelace

La jornada se realizará el 3 de octubre y tendrá participación gratuita. Las inscripciones ya están abiertas hasta completar los cupos.

JORNADA ADA LOVELACE. La FACET será sede de una mañana de talleres STEM que busca acercar a las más chicas a disciplinas vinculadas con la tecnología y la innovación.
JORNADA ADA LOVELACE. La FACET será sede de una mañana de talleres STEM que busca acercar a las más chicas a disciplinas vinculadas con la tecnología y la innovación.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La FACET de la UNT será sede el 3 de octubre de la Jornada Ada Lovelace con talleres STEM gratuitos para niñas de 10 a 12 años, buscando acercarlas a la ciencia y la tecnología.
  • El evento regional ofrece experimentos y prácticas guiadas. La inscripción es online y abierta a cupo limitado, sumando a exparticipantes como mentoras voluntarias.
  • La iniciativa promueve reducir la brecha de género en carreras científicas y tecnológicas desde la infancia, incentivando futuras vocaciones en la región latinoamericana.
Resumen generado con IA

La ciencia también puede empezar con una pregunta, un experimento o las ganas de descubrir cómo funciona algo. Con esa idea, la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET) de la Universidad Nacional de Tucumán volverá a ser sede de la Jornada Latinoamericana de Talleres STEM para Niñas y Adolescentes, una propuesta que busca acercar a las chicas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

La actividad será el sábado 3 de octubre, de 9:30 a 13, en la FACET, ubicada en avenida Independencia 1800, Block 3, primer piso. La participación es gratuita y está dirigida a niñas de 10 a 12 años.

Durante la jornada habrá talleres y experiencias prácticas para que las participantes puedan explorar distintas áreas STEM, poner a prueba su creatividad y descubrir nuevas formas de acercarse al conocimiento. La propuesta apunta a que la ciencia pueda vivirse desde la experiencia y la curiosidad.

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Una jornada con nombre propio

La iniciativa lleva el nombre de Ada Lovelace, matemática británica considerada una de las pioneras de la programación. Su historia funciona como punto de partida para promover una mayor participación de niñas y jóvenes en disciplinas científicas y tecnológicas.

La Jornada Ada Lovelace se desarrolla en distintas sedes de Latinoamérica y reúne actividades pensadas especialmente para acercar a las participantes a estos campos desde edades tempranas.

Además, quienes tengan 13 años o más y hayan participado en ediciones anteriores pueden volver como EgresAda. En ese rol, colaboran con los equipos docentes, acompañan a las participantes y comparten sus propias experiencias.

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Cómo inscribirse

Las inscripciones comenzaron el 24 de agosto y permanecerán abiertas hasta completar los cupos disponibles en cada sede. Para participar, una persona adulta responsable debe completar un formulario por cada niña.

La inscripción se realiza a través la página web y, una vez terminado el período de inscripción, cada participante recibirá por correo la confirmación del cupo o la indicación de que quedó en lista de espera.

Una mañana puede alcanzar para descubrir una pregunta nueva. Y, a veces, también para empezar a imaginar qué lugar puede ocupar una chica en el mundo de la ciencia y la tecnología.

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