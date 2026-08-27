De cuánto es el aumento de la AUH en septiembre: Anses fijó los montos con la Tarjeta Alimentar

Resumen para apurados
- En septiembre, la Anses aplicará en Argentina un aumento del 2,11% en la AUH por la inflación de julio, elevando la prestación a $154.031 por hijo.
- El haber directo será del 80% por la retención oficial y se sumará a la Tarjeta Alimentar, alcanzando $195.474,80 para hogares con un solo hijo.
- El nuevo esquema busca amortiguar la pérdida de poder adquisitivo en sectores vulnerables, con un cronograma de cobros que iniciará el 8 de septiembre.
La Anses fijó los nuevos valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para septiembre, aplicando un incremento del 2,11% en concordancia con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio. De este modo, la prestación pasará de los $150.848 abonados en agosto a $154.031 por hijo durante el próximo mes.
El importe líquido cobrado por las familias resultará menor al total debido a la retención mensual del 20%, la cual se liquida de manera posterior tras verificar las exigencias del programa. En los niños de hasta 4 años inclusive, los controles de salud y vacunación quedan acreditados de forma automática en los registros oficiales, evitando la retención; mientras que para los demás beneficiarios el saldo acumulado se libera al presentar la Libreta AUH.
Cuánto se puede cobrar con AUH y Tarjeta Alimentar en septiembre
Aparte del beneficio principal, la Anses otorga de forma automática la Tarjeta Alimentar para reforzar los ingresos en nutrición. Este complemento abarca a titulares con hijos de hasta 17 años, Asignación por Embarazo, AUH por discapacidad y Pensiones No Contributivas para madres de siete o más hijos. Para un único hijo, la suma del 80% de la AUH ($123.224,80) junto a la Prestación Alimentar ($72.250) fija el haber en $195.474,80, mientras que para dos hijos la combinación de ambos rubros ($246.449,60 y $113.299) asciende a $359.748,60.
Los grupos familiares compuestos por tres hijos perciben $369.674,40 por la asignación directa y $149.425 de asistencia alimentaria, acumulando un global de $519.099,40. Por su parte, los hogares con cuatro hijos reciben $492.899,20 correspondientes al porcentaje mensual de la prestación y $149.425 de la tarjeta alimentaria, alcanzando un cobro total de $642.324,20 durante el periodo.
Calendario de pagos de ANSES:
DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre
DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre
DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre
DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre
DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre
DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre
DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre
DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre
DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre
DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre