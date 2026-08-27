De cuánto es el aumento de la AUH en septiembre: Anses fijó los montos con la Tarjeta Alimentar

Cuánto se puede cobrar con AUH y Tarjeta Alimentar en septiembre

Aparte del beneficio principal, la Anses otorga de forma automática la Tarjeta Alimentar para reforzar los ingresos en nutrición. Este complemento abarca a titulares con hijos de hasta 17 años, Asignación por Embarazo, AUH por discapacidad y Pensiones No Contributivas para madres de siete o más hijos. Para un único hijo, la suma del 80% de la AUH ($123.224,80) junto a la Prestación Alimentar ($72.250) fija el haber en $195.474,80, mientras que para dos hijos la combinación de ambos rubros ($246.449,60 y $113.299) asciende a $359.748,60.