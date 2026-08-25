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Pagos de Anses: cuándo y cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar y AUH en septiembre

Anses aplicará en septiembre una suba del 2,11% a la AUH, mientras que la Tarjeta Alimentar mantendrá el mismo monto.

Pagos de Anses: cuándo y cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar y AUH en septiembre
Foto: pregon.com.ar
Hace 3 Hs

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) renovará los montos de sus programas el próximo mes. Luego de conocerse el Índice de Precios al Consumidor que arrojó el Instituto Nacional de Estadística y Censos para julio, empezaron a calcularse los aumentos que impactarán sobre las prestaciones de la entidad previsional en septiembre.

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Como ya es habitual, el próximo cronograma de pagos se iniciará durante la segunda semana del mes. Esto significa que, a partir del martes 8 de septiembre, los beneficiarios empezarán a ver reflejados sus depósitos en sus cuentas bancarias y también podrán acercarse para cobrar por ventanilla.

Monto de la Tarjeta Alimentar en septiembre

Los pagos se realizarán siguiendo el orden de la terminación del DNI. Mientras que algunas terminaciones se agruparán de a dos en el mismo día de cobro, otras tendrán su día de pago independientemente del resto.

El IPC anunciado para julio será el que se tenga en cuenta para los aumentos de septiembre. Sucede que la fórmula de movilidad previsional estableció aumentos porcentuales teniendo en cuenta la inflación de dos meses atrás. Por eso, el incremento del mes próximo será del 2,11%, como se indicó en el séptimo mes del año.

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Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobraron en agosto $150.848 por hijo. El importe ascenderá en septiembre a $154.031 con el aumento, pero no todo el dinero será depositado en la cuenta de los beneficiarios. Anses retiene el 20% de la mensualidad, que es otorgado a fin de año con la presentación de la Libreta Escolar. Por lo tanto, el depósito final será de $123.221,55 por hijo.

¿Cuánto se paga por Tarjeta Alimentar?

A diferencia de la AUH, la Prestación Alimentar no tendrá aumento en septiembre, porque no se actualiza como el resto de las prestaciones de la Anses. El beneficio se pagará en conjunto con la AUH, pero no hay un monto fijo para cada beneficiario, sino que se calcula tomando en cuenta la cantidad de hijos que hay en una familia.

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A los $123.221,55 que se pagan por AUH, las familias beneficiarias deberán sumar el bono de $72.250 por Tarjeta Alimentar por hijo. Esto implica que, en total, en septiembre se recibirán $195.471,55 en el caso de una familia con un solo hijo. Las familias con dos hijos recibirán $359.742,10; con tres hijos, $519.089,65; con cuatro, $642.311,20 y con cinco hijos, $764.532,75.

Además, se debe tener en cuenta que la Anses no hace retenciones por Tarjeta Alimentar, como sí sucede con la AUH.

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