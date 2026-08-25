Pagos de Anses: cuándo y cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar y AUH en septiembre

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobraron en agosto $150.848 por hijo. El importe ascenderá en septiembre a $154.031 con el aumento, pero no todo el dinero será depositado en la cuenta de los beneficiarios. Anses retiene el 20% de la mensualidad, que es otorgado a fin de año con la presentación de la Libreta Escolar. Por lo tanto, el depósito final será de $123.221,55 por hijo.