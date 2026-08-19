Aumento de la AUH en septiembre: cuál será el nuevo monto y cuánto se cobrará

La Asignación Universal por Hijo (AUH) registrará un incremento del 2,11% en septiembre de 2026, en consonancia con el sistema de movilidad mensual ajustado por inflación. Con este reajuste, la prestación trepa a $123.221,55 por hijo y alcanza los $401.226,62 en casos de discapacidad, fijando también la Asignación por Embarazo en $123.221,55.