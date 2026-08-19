Aumento de la AUH en septiembre: cuál será el nuevo monto y cuánto se cobrará

Resumen para apurados
- En septiembre, la Anses aumentará la Asignación Universal por Hijo un 2,11% en Argentina, elevando el haber total a $123.221,55 por la movilidad atada a la inflación.
- El ajuste replica la inflación de julio del Indec. Los beneficiarios perciben el 80% directo ($98.577) y el 20% restante al presentar la Libreta de salud y escolaridad.
- El esquema mensual busca amortiguar el impacto inflacionario en familias vulnerables y actualiza los montos para asignaciones por embarazo y por hijo con discapacidad.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) registrará un incremento del 2,11% en septiembre de 2026, en consonancia con el sistema de movilidad mensual ajustado por inflación. Con este reajuste, la prestación trepa a $123.221,55 por hijo y alcanza los $401.226,62 en casos de discapacidad, fijando también la Asignación por Embarazo en $123.221,55.
El haber acreditado mes a mes no equivale al total asignado, dado que la Anses liquida el 80% en forma directa. El 20% retenido se acumula y se libera recién cuando los titulares acreditan los controles de salud y escolaridad mediante la entrega de la Libreta AUH.
De cuál será el valor de la AUH en septiembre
AUH por hijo: $123.221,55 de monto total.
AUH por hijo con discapacidad: $401.226,62.
Asignación por Embarazo: $123.221,55.
En el caso de la AUH general, el cobro mensual equivalente al 80% rondará los $98.577 por hijo, mientras que la diferencia de $24.644 permanecerá retenida hasta la acreditación de la documentación solicitada.
El ajuste del 2,11% contempla el índice de precios al consumidor de julio determinado por el Indec en 2,1%, aplicando la fórmula con dos decimales para precisar el nuevo importe.
- El beneficio se dirige a madres, padres o tutores con menores de 18 años bajo su responsabilidad.
- Los solicitantes deben cumplir con las exigencias reglamentadas por la Anses.