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Aumento de la AUH en septiembre: cuál será el nuevo monto y cuánto se cobrará

La Anses actualizará las asignaciones según el índice de inflación de julio. El desglose de los montos para la AUH general, discapacidad y la Asignación por Embarazo.

Aumento de la AUH en septiembre: cuál será el nuevo monto y cuánto se cobrará
Fuente: Anses
Hace 9 Hs

Resumen para apurados

  • En septiembre, la Anses aumentará la Asignación Universal por Hijo un 2,11% en Argentina, elevando el haber total a $123.221,55 por la movilidad atada a la inflación.
  • El ajuste replica la inflación de julio del Indec. Los beneficiarios perciben el 80% directo ($98.577) y el 20% restante al presentar la Libreta de salud y escolaridad.
  • El esquema mensual busca amortiguar el impacto inflacionario en familias vulnerables y actualiza los montos para asignaciones por embarazo y por hijo con discapacidad.
Resumen generado con IA

La Asignación Universal por Hijo (AUH) registrará un incremento del 2,11% en septiembre de 2026, en consonancia con el sistema de movilidad mensual ajustado por inflación. Con este reajuste, la prestación trepa a $123.221,55 por hijo y alcanza los $401.226,62 en casos de discapacidad, fijando también la Asignación por Embarazo en $123.221,55.

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El haber acreditado mes a mes no equivale al total asignado, dado que la Anses liquida el 80% en forma directa. El 20% retenido se acumula y se libera recién cuando los titulares acreditan los controles de salud y escolaridad mediante la entrega de la Libreta AUH.

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De cuál será el valor de la AUH en septiembre

AUH por hijo: $123.221,55 de monto total.

AUH por hijo con discapacidad: $401.226,62.

Asignación por Embarazo: $123.221,55.

En el caso de la AUH general, el cobro mensual equivalente al 80% rondará los $98.577 por hijo, mientras que la diferencia de $24.644 permanecerá retenida hasta la acreditación de la documentación solicitada.

El ajuste del 2,11% contempla el índice de precios al consumidor de julio determinado por el Indec en 2,1%, aplicando la fórmula con dos decimales para precisar el nuevo importe.

  • El beneficio se dirige a madres, padres o tutores con menores de 18 años bajo su responsabilidad.
  • Los solicitantes deben cumplir con las exigencias reglamentadas por la Anses.
Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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