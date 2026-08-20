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Becas Progresar Superior 2026: abrió la segunda convocatoria para estudiantes universitarios y terciarios

Los estudiantes de carreras universitarias, terciarias y de Enfermería que no se anotaron en la primera etapa tienen tiempo hasta el 11 de septiembre para solicitar el beneficio. Conoce los requisitos y el paso a paso para anotarse.

Becas Progresar Superior 2026: abrió la segunda convocatoria para estudiantes universitarios y terciarios
Anses
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La Anses abrió la segunda convocatoria de las Becas Progresar Superior en Argentina hasta el 11 de septiembre para alumnos universitarios y terciarios que no se anotaron antes.
  • El trámite se realiza online con CUIL y Mi Argentina. Quienes ingresen en esta etapa percibirán un esquema de 6 pagos mensuales, a diferencia de los 12 del primer tramo.
  • La medida busca ampliar el acceso y sostenimiento de la educación superior para miles de estudiantes que quedaron fuera del beneficio económico a principios de año.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el inicio del segundo período de inscripción para las Becas Progresar Superior 2026. Esta convocatoria permanecerá abierta hasta el 11 de septiembre, lo que otorga una nueva oportunidad de registro a aquellos estudiantes que no lograron inscribirse durante la primera etapa del año.

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Por otro lado, el proceso de inscripción para Progresar Obligatorio continúa disponible hasta el 4 de septiembre. En el caso del programa Progresar Superior, el beneficio está destinado a quienes cursen carreras universitarias, terciarias o de Enfermería.

Cuándo termina la inscripción a Progresar Superior

El 18 de agosto comenzó el plazo para anotarse en Progresar Superior, una opción que continuará habilitada hasta el 11 de septiembre. Se trata de una oportunidad pensada para que los estudiantes sin registro previo en la primera fase logren incorporarse al programa.

Los nuevos beneficiarios percibirán un esquema de 6 pagos mensuales por incorporarse en este tramo del año. Esta modalidad difiere de la asignada a los ingresantes del primer período, quienes cobran la asistencia a lo largo de 12 cuotas.

  • Paso inicial: Es requisito indispensable poseer un usuario activo en la plataforma Mi Argentina antes de avanzar con el trámite.
  • Selección del programa: Se debe ingresar al sitio web oficial de Progresar para elegir la línea correspondiente a Progresar Superior.
  • Ingreso al sistema: La plataforma redirige al usuario hacia el portal específico, donde se accede mediante el CUIL y la contraseña personal.
  • Completar formularios: Una vez adentro, el sistema muestra datos personales precargados que se complementan al responder la encuesta socioeconómica y los datos académicos.
  • Envío de la solicitud: Tras verificar que toda la información cargada sea correcta, corresponde pulsar el botón de envío para finalizar la inscripción.
Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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