¿Todavía no cobraste el Voucher Educativo? El Gobierno habría modificado la fecha de cobro
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el esquema de cobro para los beneficiarios del programa de Vouchers Educativos. Los estudiantes recibirán una cuota cercana a los $20.000, calculada sobre el valor del arancel escolar.
Resumen para apurados
- La ANSES oficializó el pago del Voucher Educativo para el 26 y 27 de agosto en Argentina, con un haber medio de $20.000 por alumno para costear cuotas escolares.
- Tras demoras en el cronograma original, la acreditación de la cuota de julio se dividió según la vía de cobro: billeteras virtuales el 26 y cuentas bancarias el 27.
- El subsidio regirá hasta diciembre para hogares con ingresos de hasta $2,5 millones, cubriendo hasta el 50% de la cuota en colegios con aporte estatal.
Aunque todos esperaban cobrar el Voucher Educativo la semana pasada, la Anses dio a conocer que la cuota correspondiente a julio se pagará durante el miércoles 26 y el jueves 27 de agosto de 2026, con un haber medio de $20.000 por alumno.
La fecha exacta de acreditación dependerá exclusivamente de la modalidad de cobro (billetera virtual o cbu bancario) registrada por los titulares en la plataforma oficial.
¿Cuándo se acreditan los Vouchers Educativos en agosto de 2026?
El organismo previsional diferenció los días de liquidación en función del canal de pago seleccionado por cada responsable legal durante la inscripción:
Billeteras Virtuales: miércoles 26 de agosto de 2026.
Cuenta bancaria (CBU): jueves 27 de agosto de 2026.
De este modo, los depósitos no se realizan según la finalización del DNI, sino a partir de la vía bancaria o digital otorgada para el cobro del subsidio.
¿Cuánto cobra cada beneficiario por los Vouchers Educativos?
El haber no es fijo ni uniforme para todas las familias, sino que se calcula en función del arancel que cobra la institución educativa:
Monto promedio: alrededor de $20.000 por estudiante.
Cobertura: hasta el 50% de la cuota mensual de jornada simple informada por el colegio.
Escala acumulativa: el beneficio se asigna por cada alumno que cumpla los requisitos dentro de un mismo grupo familiar.
¿Cuáles son los requisitos de ingresos para acceder al subsidio escolar?
El programa está dirigido a padres, madres o tutores de estudiantes de hasta 18 años matriculados en escuelas privadas con un mínimo del 75% de aporte estatal. Los topes de ingresos vigentes son los siguientes:
Edad límite del alumno: hasta 18 años inclusive (niveles inicial, primario y secundario).
Tope de ingresos del hogar: hasta 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
SMVM de referencia: $357.800.
Tope familiar máximo: $2.504.600 netos.
¿Cómo consultar el estado del trámite y presentar un reclamo?
Los titulares pueden verificar la acreditación o el estado de aprobación de la solicitud ingresando a la plataforma con las credenciales de la cuenta de Mi Argentina.
Aprobación o rechazo: el sistema indica si el trámite fue aceptado, permanece en evaluación o fue desestimado con la razón respectiva.
Plazo de reclamo académico: en caso de inconsistencias en los datos escolares, el responsable cuenta con un plazo de 5 días corridos para enviar la rectificación.
Duración de la prestación: el beneficio contempla pagos mensuales hasta el mes de diciembre de 2026.
Calendario de cobro por modalidad
Billetera Virtual: miércoles 26 de agosto.
Cuenta bancaria (CBU): jueves 27 de agosto.
En pocas palabras
ANSES paga vouchers: La liquidación de agosto para estudiantes será el 26 y 27, con un haber promedio de $20.000.
Monto y requisitos: El beneficio cubre hasta el 50% del arancel escolar para familias con ingresos de hasta 7 Salarios Mínimos.
Consultas y reclamos: Los beneficiarios pueden verificar el estado del trámite y realizar reclamos por inconsistencias.