Eduardo Cobos asumió en el Ersept con una advertencia: "Si hay internas, se tendrán que correr"

Este escenario de parálisis administrativa fue el que forzó la salida del dirigente radical y la rápida reacción de la Casa de Gobierno. A partir de hoy a las 12, con la jura de Cobos, el Ersept inicia una etapa de transición donde el desafío principal será restaurar la autoridad institucional y garantizar que el control de los servicios públicos en la provincia no se vea afectado por las diferencias políticas de sus conductores.