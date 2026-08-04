Eduardo Cobos y el funcionamiento del Ersept: "No hay espacio para las internas en esta institución"

El impacto de las boletas

Uno de los puntos más sensibles de su asunción es el reclamo vecinal por facturas de luz con incrementos superiores al 150%. Cobos reconoció la gravedad de la situación y apuntó tanto a las políticas nacionales como a fallas en el sistema de facturación local. “Es probable que haya una mala facturación. Por otro lado, la Nación busca el ajuste por los servicios y el costo de la energía aumenta un poquito más que la inflación”, analizó.