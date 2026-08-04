Eduardo Cobos y el funcionamiento del Ersept: "No hay espacio para las internas en esta institución"
El nuevo interventor del ente regulador se refirió al conflicto interno del organismo y adelantó que revisará los fuertes aumentos en las boletas de luz. "La Nación nos seca los bolsillos con los servicios", afirmó.
Resumen para apurados
- Eduardo Cobos asumió hoy como interventor del Ersept en Tucumán para ordenar el organismo y revisar aumentos tarifarios de luz tras la salida de Ricardo Ascárate.
- La designación ocurrió tras una salida conflictiva del anterior interventor. Cobos prometió frenar las internas institucionales y auditar errores en la facturación eléctrica.
- El nuevo funcionario buscará modificar la medición promedio de tarifas y frenar el impacto del ajuste tarifario nacional sobre los usuarios tucumanos.
Tras una salida convulsionada del anterior interventor, Eduardo Cobos tomó las riendas del Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (Ersept). Con una vasta experiencia previa en la Comisión de Energía de la Legislatura y cinco años en la Defensoría del Pueblo, Cobos llega con la premisa de ordenar la institución y dar respuesta a los usuarios ante la escalada de tarifas.
Orden interno y enfoque en la gestión
Respecto a las disputas que marcaron el fin de la gestión anterior, el flamante funcionario fue tajante en sus dichos. “De los conflictos internos no tenía ni idea, no los conozco todavía. Lo que sí digo es que no hay espacio para las internas en una institución tan firme que tiene que regular un servicio tan esencial”, firmó. Además, Cobos dejó en claro que no permitirá que las diferencias personales obstaculicen el trabajo del organismo.
“El que tenga algún problema, bueno, tendrá sus días de licencia para tranquilizarse, pero no voy a perder tiempo en ese tema. No hay tiempo”, advirtió. Asimismo, destacó que ya mantuvo contactos telefónicos con las áreas técnica, administrativa y gremial, encontrando una buena predisposición: “Noté este deseo de poner orden, alinearse todo y apuntar hacia el mismo lugar. El que no entienda que se le paga para que resolvamos los problemas... que nos dé lugar a los que estamos queriendo trabajar”, insistió.
El impacto de las boletas
Uno de los puntos más sensibles de su asunción es el reclamo vecinal por facturas de luz con incrementos superiores al 150%. Cobos reconoció la gravedad de la situación y apuntó tanto a las políticas nacionales como a fallas en el sistema de facturación local. “Es probable que haya una mala facturación. Por otro lado, la Nación busca el ajuste por los servicios y el costo de la energía aumenta un poquito más que la inflación”, analizó.
El interventor puso especial énfasis en las irregularidades de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) aplicada recientemente. “La distribuidora toma el promedio de lo que vos consumiste el año pasado. O sea, que si hoy no consumiste nada, no importa, te están tomando el promedio del año pasado. Eso está mal, está mal y vamos a reverlo”, dijo.
En ese sentido, criticó duramente el peso de los servicios sobre el salario. “Me parece que la Nación le ha puesto un papel absorbente sobre el país y nos seca los bolsillos con los servicios; telefonía, internet, transporte... con todo”, aseguró. Mirá la entrevista completa en LG Play.