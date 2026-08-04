Eduardo Cobos, el nuevo interventor del Ersept: "No puede haber chispazos ni internas"

Eduardo Cobos prestó juramento ayer al mediodía como el flamante interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept), tras la renuncia de José Ricardo Ascárate en medio de fuertes tensiones internas. La designación de “Lalo” se hizo a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 3/1, el cual tiene la firma del gobernador Osvaldo Jaldo, de todo su gabinete de ministros y debe ser refrendado por la Legislatura.
“Lo que voy a buscar hacer desde un principio es lograr que haya armonía, que haya entendimiento entre las áreas administrativas y técnicas para que se pueda cumplir. No puede el Ersept cumplir si hay chispazos, internas o desacuerdos porque alguien tiene que fijar una política clara y los demás la debemos cumplir. Y si no están de acuerdo, se tendrán que correr o cambiar el interventor”, mencionó Cobos en sus primeras palabras a la prensa.
La renuncia de Ascárate como interventor del Ersept no tomó por sorpresa a nadie. La escalada de tensiones con la subinterventora Ingrid Lausberg y el conflicto con trabajadores del Ersept -que incluyeron protestas y medidas de fuerza- sentenciaron la salida del radical. “Es muy posible que haya preferido renunciar para evitar el desgaste”, analizaron importantes fuentes de la Casa de Gobierno.
El propio gobernador Jaldo se refirió a la renuncia de Ascárate, quien había asumido el 20 de mayo de 2024. “Todos tenemos un ciclo”, sostuvo el mandatario, quien definió al radical como un amigo. Respecto a los motivos de su renuncia, primero hizo mención a un problema de salud y luego reconoció que quizá dio un paso al costado “por los problemas de público conocimiento”.
“Puede haber problemas internos como hay en muchas reparticiones. Lo que hay que saber es estar a la altura de las circunstancias, controlar las situaciones y evitar que se produzcan desbordes”, afirmó. Y dejó entrever que finalmente fue algo acordado: “que un gremio haga paro, que un gremio salga a la calle, corte una calle céntrica y haya problemas con el tránsito... yo pregunto: ¿hasta cuándo va a durar eso? Quien debe tomar decisiones es el gobernador. Él venía ya un poco hablando de este tema y venía también un poco cansado de esta situación. Por eso simplemente renunció”.
“Me pidió que ordenemos”
En su nota de dimisión, Ascárate evitó referirse a la polémica y se centró en los logros de su intervención. Entre otras cosas, destacó el fortalecimiento del control sobre las empresas prestatarias de servicios públicos y la defensa de los usuarios; la concreción de obras que permanecían paralizadas; y que el Ente pasó de estar en una situación deficitaria a tener actualmente un superávit de $10.300 millones.
Cobos, en rueda de prensa, afirmó que trabajará para que tengan la misma calidad de servicios quienes viven en el centro de la Capital como aquellos que residen en el interior. Consultado sobre el pedido de Jaldo dijo: “me pidió que ordenemos, que normalicemos más que nada. No es que haya desorden. Sino que lo pongamos a funcionar administrativamente para que después se pueda ejecutar el manual de misión”.