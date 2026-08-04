Eduardo Cobos, el nuevo interventor del Ersept: "No puede haber chispazos ni internas"

“Puede haber problemas internos como hay en muchas reparticiones. Lo que hay que saber es estar a la altura de las circunstancias, controlar las situaciones y evitar que se produzcan desbordes”, afirmó. Y dejó entrever que finalmente fue algo acordado: “que un gremio haga paro, que un gremio salga a la calle, corte una calle céntrica y haya problemas con el tránsito... yo pregunto: ¿hasta cuándo va a durar eso? Quien debe tomar decisiones es el gobernador. Él venía ya un poco hablando de este tema y venía también un poco cansado de esta situación. Por eso simplemente renunció”.