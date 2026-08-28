Cultura

¿Tenés una historia? El Incaa ofrece U$S35.000 para hacerla película

El concurso está dirigido a mayores de 18 años de todo el país y seleccionará seis proyectos de cortometrajes de ficción.

CONCURSO DEL INCAA. Cada ganador recibirá un premio de U$S35.000. / INCAA
CONCURSO DEL INCAA. Cada ganador recibirá un premio de U$S35.000. / INCAA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Incaa abrió en Argentina una nueva edición del concurso Historias Breves y otorgará U$S 35.000 a seis directores para producir cortometrajes de ficción dramática.
  • Creado en 1995 para impulsar nuevos talentos, el certamen admite a mayores de 18 años sin experiencia previa mediante una postulación online anónima de doble ciego.
  • Las obras seleccionadas conformarán una película colectiva que el organismo estrenará en salas comerciales y festivales, potenciando a futuros realizadores del cine nacional.
Resumen generado con IA

¿Tenés una historia que podría convertirse en película? El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) abrió una nueva edición de Historias Breves, el concurso que desde 1995 acompaña a directores que dan sus primeros pasos en el cine argentino. Esta vez, la convocatoria está dedicada al drama.

La propuesta busca proyectos de cortometrajes de ficción que puedan abordar dramas familiares, románticos, históricos o melodramas. Las historias deberán ser originales o estar basadas en una obra preexistente y no podrán ser documentales ni de animación.

La convocatoria está abierta a directores mayores de 18 años, argentinos o extranjeros con residencia permanente en el país. No hace falta contar con experiencia previa en la industria audiovisual.

Seis proyectos y US$35.000 para cada uno

El Incaa seleccionará seis proyectos ganadores por orden de mérito. Cada uno recibirá un premio de US$35.000, que se pagará en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación correspondiente al día anterior al pago.

El dinero se entregará en dos etapas: el 80% al momento de firmar el contrato y el 20% restante después de la aprobación técnica de la copia final.

Los cortometrajes deberán tener una duración máxima de 15 minutos, incluidos los títulos y créditos. Además, los proyectos ganadores formarán parte de un largometraje que el Incaa podrá estrenar en festivales y salas.

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Qué hay que presentar

La inscripción se realiza de manera online a través de Incaa en Línea. Cada proyecto debe incluir una sinopsis, un guion de hasta 20 páginas, una propuesta estética y narrativa, la motivación del director, un cronograma de producción y un presupuesto.

El concurso tiene una particularidad: la carpeta del proyecto debe presentarse sin información que identifique al director, ya que la evaluación será anónima y bajo una modalidad de doble ciego.

La inscripción comenzó el 21 de agosto y estará disponible en la página oficial hasta las 14 del 25 de septiembre de 2026.

Para quienes tienen una historia guardada en un archivo, una idea que todavía no llegó a la pantalla o un guion que pide una oportunidad, Historias Breves puede ser el primer paso para convertir esas páginas en una película.

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