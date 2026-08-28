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“No podía sentir” y “era psicópata”: cómo describieron los actores de “Barreda” al cuádruple asesino

La nueva película de Amazon Prime Video recupera el caso desde una perspectiva actual y cuestiona la justificación social que recibió el asesino.

“No podía sentir” y “era psicópata”: cómo describieron los actores de “Barreda” al cuádruple asesino
Captura del trailer de Barreda
Hace 24 Min

Amazon Prime Video acaba de lanzar “Barreda”, la película sobre el cuádruple femicidio del odontólogo platense Ricardo Barreda, que asesinó a toda su familia y denunció haber sido víctima de un robo. Con dirección de Daniela Goggi y las actuaciones de Luis Machín –como Barreda–, Carla Peterson –como su esposa– y Mercedes Morán –como su suegra–, los protagonistas hicieron su lectura sobre la personalidad que tenía el asesino.

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“Barreda” tenía una dificultad desde su gestación. El asesinato cometido en 1992 había logrado una justificación por parte de gran parte de la sociedad que veía en el odontólogo a un héroe, un mártir que había logrado hacer lo que muchos pensaban en silencio. El reparto y los escritores de la idea original de la película coincidieron en que el desafío radicaba en contar la misma historia, pero con los ojos de hoy, desde una época en la que el valor de la mujer se reivindicó y la violencia del machismo quedó completamente condenada.

Las voces que Barreda silenció

En entrevista para el programa “A las 9” de La Voz, Luis Machín contó cómo vivió el dar vida a su personaje. Para prepararse, Machín leyó un sinfín de declaraciones de personas que llegaron a conocer a Barreda. “Todos los relatos van hacia ese sector: alguien que no podía sentir”, dijo.

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También contó que en sus investigaciones descubrió que Barreda quería ser actor, lo que le desató una pregunta. “Eso es algo que me resultó muy llamativo: ‘Si viviera de nuevo, quisiera ser actor’”, citó. “Yo, siendo actor, haciendo de él, digo: ¿se habrá salido con la suya? Y yo diría que no porque la película, más allá de llamarse ‘Barreda’, nos habla de otras cosas”, dijo. El actor considera que, aunque quiso silenciar a las mujeres que lo atormentaban, a su propia familia, terminó por darles voz.

Barreda, una personalidad psicópata

Mercedes Morán, quien interpretó a Elena Arreche, madre de la esposa de Barreda, también hizo su análisis de la historia y el personaje. “Estamos hablando de un personaje que era funcional al sistema: trabajaba, no gritaba, no golpeaba a la mujer”, evaluó la actriz. Sin embargo, consideró que Barreda guardaba para sí mismo un alto grado de “psicopatía y paranoia y un complejo tan grande que generaba en esa dinámica familiar un círculo vicioso”.

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La actitud provocadora y hasta violenta de Barreda llevaba a las mujeres de la casa a aliarse y buscar cierta complicidad para protegerse, según consideró Morán. “Esta complicidad que ejercían las mujeres, un poco para defenderse, a él le alimentaba la paranoia”, evaluó la actriz.

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