“No podía sentir” y “era psicópata”: cómo describieron los actores de “Barreda” al cuádruple asesino

“Barreda” tenía una dificultad desde su gestación. El asesinato cometido en 1992 había logrado una justificación por parte de gran parte de la sociedad que veía en el odontólogo a un héroe, un mártir que había logrado hacer lo que muchos pensaban en silencio. El reparto y los escritores de la idea original de la película coincidieron en que el desafío radicaba en contar la misma historia, pero con los ojos de hoy, desde una época en la que el valor de la mujer se reivindicó y la violencia del machismo quedó completamente condenada.