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“Barreda”: por qué nadie quería producir la película del odontólogo que asesinó a toda su familia

Después de 15 años sin encontrar una productora dispuesta a asumir el proyecto, Armando Bó logró llevar la historia del cuádruple crimen a la pantalla de la mano de Amazon MGM Studios e Infinity Hill.

“Barreda”: por qué nadie quería producir la película del odontólogo que asesinó a toda su familia
Captura del trailer de Barreda. Amazon Prime Video
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Armando Bó estrena este viernes en Amazon Prime Video el filme sobre el cuádruple femicida Ricardo Barreda en Argentina, tras 15 años de rechazos por lo delicado del tema.
  • El caso ocurrió en 1992 en La Plata. El proyecto, escrito con Nicolás Giacobone y protagonizado por Luis Machín, fue rechazado por el riesgo de abordar el machismo y el crimen.
  • Con estreno directo en streaming sin pasar por cines, la producción busca exponer y reflexionar sobre la reacción social que llegó a justificar los femicidios cometidos por Barreda.
Resumen generado con IA

Amazon Prime Video se puso al hombro una producción que retrata una de las historias más crudas de Argentina: el cuádruple asesinato del odontólogo platense Ricardo Alberto Barreda a su esposa, su suegra y sus dos hijas. Pero antes de llegar al resultado, que se estrenará este viernes en la plataforma de streaming, la historia pasó 15 años en reposo, sin nadie que se arriesgara a producirla.

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Armando Bó es el director, escritor, productor y, sobre todo, creativo que eligió llevar a la pantalla –fuera grande o chica– la historia de Barreda. En una entrevista para TN, contó que nadie quería acompañarlo, pero que la obra llevaba tiempo escrita. En paralelo al estreno de “Barreda”, Bó está lanzando una serie de novelas cortas en su nueva plataforma de contenido vertical, Shorta, y espera la salida de “Las malas” en 2027.

“Barreda”, la película que nadie quería producir

La historia de Barreda supuso un desafío. En primer lugar, por lo estremecedor del episodio que tuvo lugar en 1992 y que terminó con una condena a cadena perpetua para el odontólogo. En la entrevista, Bó contó que hace 15 años el proyecto figuraba entre sus planes, aunque no encontraba a los hacedores indicados.

“‘Barreda’ es una película que no quiso nadie. Nadie la quería producir. Fue uno de los proyectos más difíciles”, dijo. Según el director, la empresa suponía un gran riesgo. Al respecto, dijo que las productoras no se atrevían a hablar de machismo y femicidio, ni “de un tipo que silenció a todas sus mujeres y quedó como un héroe” por haberlas asesinado.

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Bó también recordó que cuando el asesinato cobró relevancia, circularon estampitas con el rostro de Barreda. “La película viene a mostrar ese desastre social”, agregó. La escritura estuvo a cargo tanto de Bó como de Nicolás Giacobone, con quien colabora desde hace años.

“Barreda” no pasará por los cines

Luis Machín fue el actor elegido para interpretar a Barreda. El reparto está integrado también por Maite Lanata y Margarita Páez –como Catalina y Adriana Barreda, hijas del odontólogo–, Mercedes Morán –como Elena Arreche, su suegra– y Carla Peterson –como Gladys McDonalds, su esposa–. Se suman también Marcelo Subiotto, Paola Barrientos y Alberto Ajaka.

“Por suerte llegó la plataforma que se la jugó”, dijo Bó sobre Amazon MGM Studios, a la que se sumó Infinity Hill. También explicó que la creación no tendrá paso por las salas de cine, sino que llegará directamente a la plataforma de streaming. “Respeto su estrategia porque ellos también están apostando a esta película y mi prioridad era hacerla”, dijo.

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