“Barreda”: por qué nadie quería producir la película del odontólogo que asesinó a toda su familia

Amazon Prime Video se puso al hombro una producción que retrata una de las historias más crudas de Argentina: el cuádruple asesinato del odontólogo platense Ricardo Alberto Barreda a su esposa, su suegra y sus dos hijas. Pero antes de llegar al resultado, que se estrenará este viernes en la plataforma de streaming, la historia pasó 15 años en reposo, sin nadie que se arriesgara a producirla.