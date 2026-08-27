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“Mucha gente todavía lo pone como un héroe”: Luis Machín habló de la dificultad de interpretar al asesino Barreda

Este 28, los usuarios de Amazon Prime Video podrán tener un primer acercamiento a la película "Barreda", protagonizada por Luis Machín y Carla Peterson.

“Mucha gente todavía lo pone como un héroe”: Luis Machín habló de la dificultad de interpretar al asesino Barreda
Foto: captura del canal de Youtube Javi Ponzo
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Luis Machín analizó su protagónico en la película "Barreda", estrenada este 28 en Amazon Prime Video, sobre el cuádruple femicida de La Plata.
  • El actor abordó la dificultad de encarnar a una persona que planificó los crímenes y cuestionó la cobertura mediática histórica que justificó los asesinatos.
  • El filme busca revisar críticamente la romantización del asesino en la sociedad y devolver el protagonismo a las cuatro víctimas silenciadas.
Resumen generado con IA

A partir de la medianoche, “Barreda”, la película sobre el cuádruple asesino de La Plata, estará disponible en Amazon Prime Video. El film recrea parte de la historia de la familia Barreda-McDonald; la relación que tenían las dos hijas, la esposa y la suegra con un padre perturbado y cómo un asesinato dio lugar a uno de los episodios más morbosos y controvertidos entre los policiales del país.

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Luis Machín fue el actor elegido para ponerse en la piel del asesino. Durante el ciclo de entrevistas publicitarias de la película, el influencer de cine Javi Ponzo estuvo en diálogo con los protagonistas. Machín contó cómo fue crear el papel y la psicología de uno de los asesinos más resonantes del país y analizó a la distancia la peligrosa cobertura mediática que recibió el caso.

Lo más difícil de interpretar a Barreda

Para Machín, el trabajo más difícil fue la construcción previa del personaje y la comprensión de la planificación de un asesinato que se gestó durante mucho tiempo. “Estamos hablando de un hombre que en absoluto era un loco, ni fue un arrebato, sino que fue algo muy planificado por él y constatado en los hechos”, relató el actor, responsabilizando a Barreda por los crímenes.

El actor explica que, con la llegada del primer comisario tras el llamado telefónico de la denuncia por supuesto robo, Barreda ya daba indicios en su hogar de haber cometido el crimen. “Los asesinatos fueron la consecuencia de una cabeza que construyó minuciosamente cómo iba a ser ese día”, sostuvo y destacó que ingresar a una mente de ese tipo, como actor, le resultó fascinante.

La película busca dar voz a las cuatro mujeres que fueron silenciadas: la esposa, la suegra y las dos hijas de Barreda. “Hacemos la película sabiendo que en la actualidad hay mucha gente que todavía pondera a Barreda como un héroe, como alguien incomprendido, como alguien a quien la familia lo trataba mal y por eso él hace justicia por mano propia”, evaluó Machín.

La despiadada repercusión mediática de los asesinatos de Barreda

Abordar la historia de Barreda fue un desafío tanto para los guionistas, como para los directores y los actores. Pese a que, según Armando Bó, autor de la obra, pudo haber sido una parodia, se eligió dar una vuelta a la perspectiva para demostrar, con una mirada actual, lo peligrosa que fue la cobertura mediática que se dio al caso y la forma en que la sociedad decidió engrandecer la figura de Barreda.

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La película muestra una cara de la violencia. “Es un rulo que no se termina nunca si no se interpone alguien que ejerce una manera de amor y comprensión que mucha gente no tiene”, destacó Machín. Barreda, en este sentido, se encargó de tener la palabra sobre el discurso. Consultado sobre la pregunta que le haría, si pudiera tenerlo frente a frente, el actor consideró que la voz que se le dio durante el juicio fue excesiva. “Él ejerció un poder arrollador, hizo lo que quiso. No caben preguntas. A él se le preguntó demasiado, injustamente”, respondió categórico.

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