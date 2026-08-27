“Mucha gente todavía lo pone como un héroe”: Luis Machín habló de la dificultad de interpretar al asesino Barreda

La película muestra una cara de la violencia. “Es un rulo que no se termina nunca si no se interpone alguien que ejerce una manera de amor y comprensión que mucha gente no tiene”, destacó Machín. Barreda, en este sentido, se encargó de tener la palabra sobre el discurso. Consultado sobre la pregunta que le haría, si pudiera tenerlo frente a frente, el actor consideró que la voz que se le dio durante el juicio fue excesiva. “Él ejerció un poder arrollador, hizo lo que quiso. No caben preguntas. A él se le preguntó demasiado, injustamente”, respondió categórico.