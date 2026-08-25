¿Cuál es la serie más vista de Netflix Argentina? Tiene 10 capítulos

Resumen para apurados
- La serie mexicana "El otro padre" se posicionó como la más vista de Netflix en Argentina tras el estreno de sus diez episodios centrados en un intenso drama familiar.
- Creada por Roberto Stopello y con Silvia Navarro, la trama sigue a una médica que desata secretos del pasado al buscar con urgencia un donante de riñón para su hija.
- El éxito de la ficción consolida la preferencia del público local por melodramas cortos y de formato cerrado en las principales plataformas de streaming.
Una enfermedad urgente, una búsqueda contrarreloj y un secreto familiar que vuelve del pasado. El otro padre se convirtió en la serie más vista de Netflix en Argentina y ya tiene sus 10 episodios disponibles en la plataforma.
Cuando la salud de Julieta empeora, su madre Maca, una médica, necesita encontrar un donante de riñón para salvarla. La búsqueda lleva a la familia a revisar sus propios vínculos y abre una pregunta que puede cambiarlo todo: ¿quién es realmente el padre de la joven?
Las pruebas de ADN revelan que el esposo de Maca no es el padre biológico de Julieta. El resultado saca a la luz una infidelidad del pasado y pone en riesgo la relación entre dos familias.
Una historia familiar con ritmo de melodrama
La serie mexicana fue creada por Roberto Stopello y tiene a Silvia Navarro, Manolo Cardona y Erik Hayser como protagonistas. El elenco también incluye a Paola Núñez, Azul Guaita, Emilio Osorio y Romina Poza.
La primera temporada cuenta con 10 episodios, de unos 40 a 50 minutos cada uno, y todos están disponibles desde su estreno. La historia combina drama familiar, romance y secretos del pasado alrededor de la enfermedad de Julieta.
Desde el primer capítulo, el problema médico de Julieta funciona como el punto de partida para una cadena de decisiones familiares. Cada revelación suma nuevos conflictos entre Maca, su esposo y las personas que forman parte de sus vidas.
¿De qué trata El otro padre?
Maca intenta encontrar una solución para la enfermedad de su hija, pero la búsqueda del donante termina abriendo una historia que permanecía oculta. Una prueba de ADN modifica las certezas de la familia y obliga a sus integrantes a enfrentar decisiones tomadas años atrás.
La temporada avanza entre conflictos familiares, investigaciones y nuevas revelaciones hasta llegar a un cierre que vuelve a poner a Julieta en el centro de la historia.
Está disponible en Netflix con sus 10 episodios de la primera temporada. La serie se estrenó el 22 de julio de 2026. Para quienes buscan una serie corta para terminar en pocos días, la primera temporada ofrece una historia cerrada en diez capítulos, con drama familiar, secretos y una pregunta que atraviesa toda la trama: qué pasa cuando una verdad del pasado aparece justo en el peor momento.