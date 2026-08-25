¿Cuál es la serie más vista de Netflix Argentina? Tiene 10 capítulos

Está disponible en Netflix con sus 10 episodios de la primera temporada. La serie se estrenó el 22 de julio de 2026. Para quienes buscan una serie corta para terminar en pocos días, la primera temporada ofrece una historia cerrada en diez capítulos, con drama familiar, secretos y una pregunta que atraviesa toda la trama: qué pasa cuando una verdad del pasado aparece justo en el peor momento.