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El Incaa lanzó un concurso para jóvenes cineastas y los ganadores viajarán a España

La convocatoria está dirigida a realizadores de entre 18 y 35 años. Los cinco ganadores viajarán con gastos cubiertos para participar del Hack Málaga 2027.

HACK MALAGA 2027. Los participantes deberán atravesar desafíos creativos y podrán mostrar sus proyectos ante especialistas nacionales e internacionales. / ARG GOB
HACK MALAGA 2027. Los participantes deberán atravesar desafíos creativos y podrán mostrar sus proyectos ante especialistas nacionales e internacionales. / ARG GOB
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El INCAA lanzó en Argentina el concurso Incaa Impulsa 2026 para jóvenes realizadores de 18 a 35 años, quienes competirán por un viaje al Hack Málaga 2027 en España.
  • Tras superar desafíos virtuales, 20 finalistas recibirán mentorías en Mar del Plata. Cinco ganadores obtendrán pasajes y viáticos para capacitarse en el festival de España.
  • La iniciativa busca impulsar a nuevos creadores que fusionan cine y plataformas digitales, facilitando su inserción y visibilidad en el mercado audiovisual internacional.
Resumen generado con IA

El INCAA salió a buscar nuevas voces del cine y el contenido audiovisual argentino. A través de la convocatoria “Incaa Impulsa 2026”, el organismo abrió un concurso nacional para realizadores de entre 18 y 35 años con un premio que mezcla formación, visibilidad y una experiencia internacional: un viaje al Festival de Málaga, en España.

La propuesta apunta a jóvenes que quieran desarrollar proyectos audiovisuales y crecer dentro de la industria creativa. La inscripción estará abierta desde el 20 de mayo hasta el 6 de julio y deberá hacerse de manera online.

Cómo será la competencia

El concurso tendrá distintas etapas y funcionará a través de desafíos creativos. Para avanzar, los participantes deberán integrarse a la comunidad virtual “Incaa Impulsa” y superar dos instancias de evaluación a cargo de especialistas vinculados a Málaga Procultura.

Entre los aspectos que tendrá en cuenta el jurado aparecen la capacidad narrativa, el perfil audiovisual, el vínculo con las audiencias y el espíritu emprendedor de cada proyecto.

La final será en Mar del Plata

De todos los inscriptos, el Incaa seleccionará a 20 finalistas que participarán presencialmente en el 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Allí recibirán mentorías, tutorías grupales e individuales y enfrentarán un desafío final frente a referentes nacionales e internacionales del sector audiovisual. El organismo cubrirá traslado, alojamiento y alimentación durante toda la experiencia.

El premio: viajar al Festival de Málaga

Los cinco ganadores obtendrán un pase directo al Hack Málaga 2027, un evento organizado dentro del reconocido Festival de Málaga, uno de los encuentros audiovisuales más importantes de habla hispana.

Además, el Incaa financiará los pasajes de ida y vuelta entre Argentina y España y entregará $400.000 para gastos adicionales.

La convocatoria también está abierta para extranjeros con residencia permanente en el país.

El crecimiento del contenido audiovisual cambió la forma de entrar a la industria. Hoy muchos jóvenes arrancan grabando cortos, videoclips, documentales o contenidos para redes sociales desde sus casas y terminan mostrando su trabajo en festivales internacionales.

Con “Incaa Impulsa 2026”, el organismo busca captar justamente a esa generación que mezcla cine, plataformas digitales y nuevas maneras de contar historias.

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