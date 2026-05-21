El Incaa lanzó un concurso para jóvenes cineastas y los ganadores viajarán a España

El INCAA salió a buscar nuevas voces del cine y el contenido audiovisual argentino. A través de la convocatoria “Incaa Impulsa 2026”, el organismo abrió un concurso nacional para realizadores de entre 18 y 35 años con un premio que mezcla formación, visibilidad y una experiencia internacional: un viaje al Festival de Málaga, en España.