El último posteo de Rubén Rada antes de morir y los proyectos que no pudo terminar

Resumen para apurados
- El músico uruguayo Rubén Rada murió a los 83 años el 26 de agosto, cerrando una trayectoria de más de seis décadas en la música popular rioplatense.
- En sus últimas semanas se mantuvo activo con proyectos como un disco con Los Auténticos Decadentes y una serie audiovisual, tras homenajear a Litto Nebbia.
- Su fusión pionera de candombe y rock en bandas como Tótem y Opa deja un legado fundamental que continuará marcando a la música popular rioplatense.
Rubén Rada, una de las figuras más importantes de la música popular uruguaya, murió a los 83 años. El artista, compositor e intérprete dejó una extensa trayectoria de más de seis décadas, marcada por la combinación del candombe, el rock y otros ritmos del Río de la Plata.
A pocas semanas de su fallecimiento, el músico había continuado activo tanto en las redes sociales como en distintos proyectos artísticos. Su última publicación en Instagram estuvo dedicada a un colega y amigo argentino: Litto Nebbia.
El último mensaje de Rubén Rada antes de morir
La última publicación de Rada en sus redes sociales había sido realizada el 21 de julio, cuando compartió una fotografía junto a Nebbia para saludarlo por su cumpleaños. “¡Feliz cumpleaños a uno de los creadores del rock argentino! Mi gran amigo Litto Nebbia”, escribió el músico uruguayo junto a la imagen.
En el mismo mensaje, Rada recordó el encuentro que habían tenido después de varios años sin verse y destacó la posibilidad de volver a compartir historias. “¡Qué lindo haber compartido un rato juntos después de tantos años y poder recordar tantas historias!”, expresó. La publicación quedó como su último mensaje en redes antes de su muerte.
Los proyectos que Rubén Rada dejó pendientes
Rada continuaba trabajando en nuevos proyectos incluso después de haber cumplido 83 años. Entre sus planes se encontraba la grabación de un disco junto a Los Auténticos Decadentes, además de presentaciones previstas junto al brasileño Chico César en Buenos Aires.
También preparaba un homenaje a Tótem para octubre. El día de su cumpleaños había estrenado además “¿Quién va a cantar?”, un proyecto audiovisual en el que invitaba a distintos artistas para compartir canciones y reinterpretar parte de su repertorio. En el primer episodio participó La Vela Puerca, con nuevas versiones de “El Viejo” y “Biafra”.
La última aparición pública de Rada había ocurrido el 25 de julio, cuando asistió a un festival para ver a la cantante argentina Abril Olivera. Allí permaneció entre el público mientras su hijo Matías interpretaba “Días de esos”, una canción de Tótem.
Hasta sus últimos años, el músico mantuvo intacta su voluntad de seguir creando. En una entrevista había resumido ese deseo con una frase que hoy adquiere un significado especial: “Yo quiero dejar un montón de música y que esté siempre ahí, en la vuelta, para que la escuche el que quiera”.
Una trayectoria atravesada por el candombe y el rock
Nacido en Montevideo el 16 de julio de 1943, Rubén Rada construyó una carrera de más de 60 años y se convirtió en uno de los grandes referentes de la música uruguaya.
Durante su trayectoria formó parte de agrupaciones fundamentales como El Kinto, Tótem y Opa, proyectos que tuvieron un papel destacado en la evolución del candombe y su vínculo con el rock rioplatense.
Más tarde desarrolló una extensa carrera como solista, con canciones que se transformaron en parte de su legado musical. Entre ellas se encuentran “Las manzanas”, “Mi país”, “Cha-cha muchacha”, “Dedos”, “Blumana” y “Muriendo de plena”.
Su propuesta artística se caracterizó por fusionar el candombe con el rock y otros géneros, una combinación que le permitió llegar a distintas generaciones.