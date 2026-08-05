Para sostener la sesión en el Senado, el gobierno de Milei excluyó el capítulo sobre la Ley de Tierras

Resumen para apurados
- El gobierno de Milei excluyó el capítulo de la Ley de Tierras del proyecto de propiedad privada este jueves en el Senado argentino para sostener la sesión tras perder apoyos.
- La decisión ocurrió luego de que senadores aliados de Salta, Tucumán y del radicalismo rechazaran flexibilizar la venta de tierras a extranjeros en un debate iniciado en julio.
- Con este cambio, La Libertad Avanza busca aprobar los puntos restantes para girar la ley a Diputados, mientras la oposición insiste en devolver todo el expediente a comisión.
La convocatoria para reanudar este jueves la sesión del Senado en la que se debatirá el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada quedó envuelta en un clima de incertidumbre. Mientras La Libertad Avanza (LLA) mantiene la intención de avanzar con la iniciativa, los aliados presionan para que el expediente vuelva a comisión, en medio de la pérdida de apoyos para aprobar el capítulo que flexibiliza los límites a la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeras.
Pese a que el oficialismo ya reconoce que no cuenta con los votos suficientes para aprobar ese punto del proyecto, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (CABA), intenta encontrar una alternativa que permita sostener la iniciativa y girarla a la Cámara de Diputados, publicó el diario "La Nación".
En ese contexto, la Secretaría Parlamentaria hizo circular este mediodía el memorando que convoca a los senadores para este jueves a las 14 a reanudar la sesión que había pasado a cuarto intermedio el 19 de julio.
La continuidad del debate se define en una reunión que Bullrich mantiene por estas horas con representantes de los bloques de la oposición dialoguista en el salón de reuniones de la bancada de la UCR, ubicado en el segundo piso de la Cámara alta. Si bien no se conocieron los temas abordados, se conoció que el oficialismo dio de baja el polémico capítulo 3 de Ley de Tierras con el objetivo de poder avanzar con el resto del proyecto que se debatirá este jueves en el el recinto, que incluirá entre otros temas polémicos el desalojo exprés de inquilinos, el régimen de expropiación y la desafectación de Ley de Manejo del Fuego, consignó el diario "Ámbito".
Los libertarios intensificaron las negociaciones para garantizar reunir los votos necesarios, una vez que se retome la sesión iniciada semanas atrás (es estableció un cuarto intermedio). La reforma, que originalmente eliminaba los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, fue modificada para elevar del 15% al 25% el tope de propiedad extranjera.
El radicalismo es uno de los espacios que impulsa con mayor fuerza la postergación del tratamiento y reclama que el proyecto regrese a comisión "para tener un debate serio".
La ajustada mayoría con la que contaba el oficialismo comenzó a desmoronarse en las últimas horas, luego de que trascendiera que dos aliadas del Gobierno nacional, las senadoras Flavia Royón (Salta) y Beatriz Ávila (Tucumán), alineadas con los gobernadores Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo, respectivamente, decidieron votar en contra del capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros.
Tampoco acompañaría al oficialismo la neuquina Julieta Corroza, quien responde políticamente al gobernador Rolando Figueroa.
A estas deserciones se suman las resistencias ya manifestadas dentro del bloque radical por los senadores Maximiliano Abad (Buenos Aires), Daniel Kroneberger (La Pampa) y Flavio Fama (Catamarca).
El posicionamiento de Kroneberger también tuvo impacto en el PRO, donde la pampeana María Victoria Huala evalúa no respaldar un proyecto que se convirtió en un fuerte foco de cuestionamientos políticos.
Por su parte, Fama no podrá viajar a Buenos Aires por problemas de salud, aunque solicitó recibir el mismo tratamiento que la senadora Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), autorizada de manera excepcional por la vicepresidenta Victoria Villarruel para participar y votar de forma virtual debido a un embarazo de 32 semanas con indicación médica de no realizar viajes de larga distancia. La habilitación deberá ser ratificada por el pleno del Senado.