Para sostener la sesión en el Senado, el gobierno de Milei excluyó el capítulo sobre la Ley de Tierras

La continuidad del debate se define en una reunión que Bullrich mantiene por estas horas con representantes de los bloques de la oposición dialoguista en el salón de reuniones de la bancada de la UCR, ubicado en el segundo piso de la Cámara alta. Si bien no se conocieron los temas abordados, se conoció que el oficialismo dio de baja el polémico capítulo 3 de Ley de Tierras con el objetivo de poder avanzar con el resto del proyecto que se debatirá este jueves en el el recinto, que incluirá entre otros temas polémicos el desalojo exprés de inquilinos, el régimen de expropiación y la desafectación de Ley de Manejo del Fuego, consignó el diario "Ámbito".