El Gobierno modificó el proyecto de ley de tierras para sumar apoyos y evitar una nueva derrota en el Senado

Además de las modificaciones vinculadas a la compra de tierras por parte de extranjeros, el proyecto incorpora otras reformas. Entre ellas, busca acelerar los desalojos por falta de pago, ocupaciones y usurpaciones; modifica los requisitos que debe cumplir el Congreso para concretar expropiaciones de bienes privados; e introduce cambios en distintos artículos de la Ley de Manejo del Fuego para liberar el uso de propiedades afectadas por una catástrofe.