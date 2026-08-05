SociedadClima y ecología

Después de la niebla y la llovizna, así estará hoy el tiempo en Tucumán

La mínima fue de 16 °C, en una jornada que promete nubosidad variable y el incremento de la temperatura. El pronóstico.

¡OTRA VEZ! Debido a la elevada humedad, la ciudad amaneció cubierta por neblina y con una visibilidad reducida a 800 metros.
¡OTRA VEZ! Debido a la elevada humedad, la ciudad amaneció cubierta por neblina y con una visibilidad reducida a 800 metros. LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional anunció hoy en Tucumán un aumento de temperatura tras varios días de lluvia y niebla por la disminución de la nubosidad.
  • La jornada comenzó con 100% de humedad, niebla y 16 °C de mínima, pero se espera que las lloviznas cesen y la máxima alcance los 24 °C durante la tarde.
  • Para el fin de semana se prevé el ingreso de un frente frío que bajará las temperaturas a mínimas de 10 °C y máximas de 20 °C, trayendo un clima otoñal.
Resumen generado con IA

Después de casi media semana con lluvias y lloviznas, el pronóstico del tiempo anticipa para hoy una jornada con nubosidad variable y un marcado ascenso de la temperatura por la tarde, aunque se esperan temperaturas más otoñales para el fin de semana. 

La mañana comenzó con algo de neblina, que redujo la visibilidad a poco más de 800 metros en la ciudad. La humedad fue del 100%, mientras que la temperatura mínima registrada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en 16 °C.  

Se espera que con el paso de las horas las lloviznas cesen mientras que la nubosidad seguirá siendo alta. Hacia el mediodía, la temperatura rondaría los 20 °C, mientras que la humedad será del 88% y la nubosidad llegaría hasta el 95%.

Durante la siesta y la tarde la nubosidad descenderá hasta el 50% y la temperatura subiría hasta los 24 °C. La humedad no bajará del 60% y los vientos serán suaves desde el sudoeste. 

Hacia la noche el cielo se mantendría parcialmente cubierto, con una nubosidad del 50% y una humedad del 70%. La temperatura bajará hasta los 18 °C y los vientos serán del noroeste. 

¿Cómo estará el tiempo en Tucumán el resto de la semana?

El SMN pronostica para el jueves una mínima de 13 °C y cielo algo soleado. La máxima treparía hasta los 26 °C. A partir del viernes se espera cielo despejado y el ingreso de un frente frío, que llevará la mínima a los 10 °C y la máxima hasta los 20 °C.  

El cielo seguirá despejado durante el sábado, aunque la mínima bajaría hasta los 8 °C y la máxima hasta los 18 °C. Por último, el domingo estará más frío, con una mínima de 6 °C y una máxima de 15 °C, en una jornada con nubosidad variable. La semana siguiente el frío se acentuará al menos hasta el jueves. 

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