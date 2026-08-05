Después de la niebla y la llovizna, así estará hoy el tiempo en Tucumán

El cielo seguirá despejado durante el sábado, aunque la mínima bajaría hasta los 8 °C y la máxima hasta los 18 °C. Por último, el domingo estará más frío, con una mínima de 6 °C y una máxima de 15 °C, en una jornada con nubosidad variable. La semana siguiente el frío se acentuará al menos hasta el jueves.