Política

Jaldo cambió más de una decena de funcionarios en los que va de su gestión: quiénes se fueron y quiénes se sumaron

La designación de Cobos en el Ersept, en reemplazo de Ascárate, se suma al listado de modificaciones que viene realizando el mandatario en entes intervenidos y secretarías de Estado.

MODIFICACIONES. Jaldo removió a funcionarios de larga trayectoria y a otros que estuvieron cuestionados.
MODIFICACIONES. Jaldo removió a funcionarios de larga trayectoria y a otros que estuvieron cuestionados.
Martín Soto
Por Martín Soto Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo removió a más de diez funcionarios en Tucumán desde 2023, tras sumar a Eduardo Cobos al Ersept por conflictos e internas internas.
  • Los cambios abarcan áreas clave como Obras Públicas, Vivienda, Cultura y la Caja Popular, promediando una salida cada 100 días debido a tensiones gremiales y políticas.
  • Jaldo advirtió que ajustará la gestión según el rendimiento del equipo, consolidando un liderazgo vertical que busca evitar grietas y acelerar la gestión pública.
Resumen generado con IA

El ingeniero electrónico Eduardo “Lalo” Cobos tomó ayer posesión efectiva como interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) tras la renuncia de José Ricardo Ascárate luego de casi 27 meses en funciones. Y con ese movimiento, hay al menos una decena de cambios que realizó el gobernador Osvaldo Jaldo en puestos jerárquicos desde que inició su mandato, en octubre de 2023. Un promedio de casi un funcionario cada 100 días de gestión.

La designación de Cobos se hizo a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 3/1, el cual debe ser refrendado por la Legislatura. En el documento se hace referencia a modificaciones a otros decretos mediante los cuales se designó a Ascárate (20 de mayo de 2024) y a la subinterventora Ingrid Lausberg (29 de abril de 2026).

Qué dice la nota de renuncia de Ascárate como interventor del Ersept

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La salida de Ascárate estuvo signada por tensiones internas con el personal, con el gremio y con la subinterventora. El malestar fue escalando al punto que hubo medidas de fuerza y protestas en las calles, algo que no cayó bien en la Casa de Gobierno.

Nuevas designaciones

El cambio más resonante en los más de 1.000 días que Jaldo lleva al frente del Poder Ejecutivo (PE) se dio a fines de agosto de 2024, cuando desplazó a Santiago Yanotti del Ministerio de Obras Públicas. “Es una persona muy vinculada a nivel nacional, y en ese sentido, le dedicaba mucho tiempo a lo que son los viajes y fundamentalmente a sus contactos y trabajos en Buenos Aires”, comentó Jaldo. Lo reemplazó Marcelo Nazur, quien se desempeñaba al frente de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), cuyo puesto está en manos de Pablo Díaz desde entonces.

En estos 33 meses de gestión, el mandatario realizó modificaciones de autoridades en diversas reparticiones, algunas de ellas intervenidas. Gran parte de estos cambios los llevó a cabo el año pasado, incluso antes de cumplirse dos años de mandato.

Jaldo habló sobre la renuncia de Ascárate al Ersept: “Todos tenemos un ciclo”

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En enero de 2025, en un mismo acto, se dieron las asunciones de Hugo Cabral como interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), en reemplazo de Nora Belloni (hoy directora de Catastro de la Capital); Nicolás Viejobueno como interventor del Servicio Provincial del Agua Potable y Saneamiento (Sepapys) y Ricardo Fiori Bimbi como subinterventor, en reemplazo de Daniel Arancibia y Jorge Villagra, respectivamente; y Ángel Marcelo Cancellieri fue designado en la Dirección Provincial del Agua (DPA) como sucesor de Juan Saravia. “A este gobernador no le temblará el pulso en tomar decisiones. O somos un equipo o no funciona”, advirtió Jaldo.

Más modificaciones

En marzo de 2025, Fernando Avellaneda fue removido como interventor del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST), y desde entonces Elena Hurtado ocupa dicho cargo. En los meses posteriores hubo algunos movimientos en reparticiones públicas, pero de menor trascendencia.

Ricardo Ascárate dejó el Ersept en medio de un conflicto interno y Eduardo Cobos será su reemplazante

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Los cambios resonantes continuaron este año. En enero, el mandatario removió de la Caja Popular de Ahorros al interventor José Díaz y al subinterventor Darío Amatti, ambos vinculados al diputado Carlos Cisneros. Esos puestos son ocupados desde entonces por Guillermo Alfredo Norry y Antonio Daniel Bustamante, respectivamente. En tanto que en marzo, Alfredo “Freddy” Quinteros fue removido luego de más de una década de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU). En su lugar fue designada la ex subdirectora de la repartición, Beatriz Elisa Monasterio Soria.

Otro cambio resonante se dio en el Ente de Cultura. Humberto Salazar, que había sido nombrado como titular en febrero de 2024, renunció a fines de abril, en medio de protestas de los cuerpos estables en el Teatro San Martín. Desde entonces la repartición se encuentra en manos de Sandra Maldonado.

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