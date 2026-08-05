Jaldo cambió más de una decena de funcionarios en los que va de su gestión: quiénes se fueron y quiénes se sumaron

Nuevas designaciones

El cambio más resonante en los más de 1.000 días que Jaldo lleva al frente del Poder Ejecutivo (PE) se dio a fines de agosto de 2024, cuando desplazó a Santiago Yanotti del Ministerio de Obras Públicas. “Es una persona muy vinculada a nivel nacional, y en ese sentido, le dedicaba mucho tiempo a lo que son los viajes y fundamentalmente a sus contactos y trabajos en Buenos Aires”, comentó Jaldo. Lo reemplazó Marcelo Nazur, quien se desempeñaba al frente de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), cuyo puesto está en manos de Pablo Díaz desde entonces.