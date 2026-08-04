El joven asesinado en Chaco había denunciado a su novia por violencia de género y en Tucumán los casos similares enfrentan obstáculos

Resumen para apurados
- Matías Álvarez fue asesinado apuñalado por su novia en Chaco, tras haberla denunciado previamente dos veces por violencia de género sin lograr protección.
- El caso reveló que la víctima intentó dejar a la acusada tras sufrir agresiones, mientras especialistas señalan las trabas que enfrentan los hombres al denunciar.
- El crimen reabre el debate sobre la efectividad del sistema judicial ante las denuncias de violencia de género presentadas por hombres en Argentina.
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