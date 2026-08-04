Seguridad

El joven asesinado en Chaco había denunciado a su novia por violencia de género y en Tucumán los casos similares enfrentan obstáculos

La víctima había hecho dos presentaciones. Los especialistas locales advierten que muchos hombres sienten vergüenza al denunciar.

El crimen de Matías Álvarez en Chaco reabre el debate sobre las denuncias de violencia de género contra hombres
El crimen de Matías Álvarez en Chaco reabre el debate sobre las denuncias de violencia de género contra hombres
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Matías Álvarez fue asesinado apuñalado por su novia en Chaco, tras haberla denunciado previamente dos veces por violencia de género sin lograr protección.
  • El caso reveló que la víctima intentó dejar a la acusada tras sufrir agresiones, mientras especialistas señalan las trabas que enfrentan los hombres al denunciar.
  • El crimen reabre el debate sobre la efectividad del sistema judicial ante las denuncias de violencia de género presentadas por hombres en Argentina.
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