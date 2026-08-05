Las consecuencias de derogar la Ley de Tierras en Argentina: las advertencias de un especialista y el caso de Tucumán

El proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar las restricciones a la compra de tierras por parte de capitales extranjeros abrió un fuerte debate sobre la soberanía territorial, el acceso a los recursos naturales y el futuro de las tierras productivas en la Argentina. Para Pablo Volkind, historiador y coordinador del Observatorio de Tierras, los cambios propuestos no representan simplemente una flexibilización para atraer inversiones, sino que pueden generar consecuencias profundas en la distribución y el control del territorio.