Lali Espósito confirmó su tercer River y llamó a marchar al Congreso contra la Ley de Tierras
La cantante agotó dos estadios Monumentales para septiembre, confirmó una nueva función y aprovechó el alcance del anuncio para llamar a una movilización al Congreso ante el debate del proyecto en el Senado.
Resumen para apurados
- Lali Espósito anunció su tercer show en River para septiembre y convocó a marchar este jueves al Congreso para rechazar la reforma a la Ley de Tierras del Gobierno.
- Tras agotar dos fechas, la cantante usó redes sociales para criticar el proyecto oficialista que busca elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales para extranjeros.
- La postura de la artista reafirma su perfil político frente al debate en el Senado, donde el oficialismo busca aprobar la ley para atraer inversiones y dar seguridad jurídica.
Lali Espósito agradeció por la confirmación de su tercer show en River. Acto seguido, adoptó un tono más serio y sin pausas llamó a marchar contra la modificación de la Ley de Tierras y la introducción del proyecto de ley llamado “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. La intérprete de “Fanático” le quitó cierto protagonismo a su gran anuncio en el Monumental para indicar la importancia de “ser conscientes de lo que están haciendo”.
La cantante de “Disciplina” dejó un mensaje contundente en sus historias de Instagram tras anunciar que el 26 de septiembre volvería a copar el estadio de Núñez tras dos fechas agotadas en junio. “No vayas a tender cuando el demonio llama” sumó una nueva fecha que Lali festejó en la cuenta de la red social propia del ciclo y que luego recordó en su perfil personal. “No quiero terminar el día de hoy sin primero agradecerles a todos por el nivel de amor y de alegría que he recibido por la noticia del tercer River, muy emocionada, muy conmovida por la oportunidad de hacer un Monumental más el 26 de septiembre”.
Luego, en el mismo video publicado anoche dio los detalles técnicos de la nueva fecha, contando sobre la etapa inicial que comenzará hoy miércoles. “Mañana a las 11 de la mañana empieza la venta anticipada con el Banco Macro y más tarde hay que llenar ese estadio por tercera vez y nos despedimos”, cerró Lali. La publicación en la cuenta del show anuncia que esta instancia permitirá conseguir entradas en 9 cuotas sin interés con la tarjeta de crédito del banco mencionado. Posteriormente iniciará la venta general, una vez agotada la preventa, donde los clientes de la misma entidad podrán aprovechar 6 cuotas fijas.
La convocatoria de Lali en redes
Pronto los videos de Lali dejaron de hablar de festejos y espectáculos y viraron a otra área temática muy diferente. Restando algo de peso a su anuncio, introdujo su llamado a la comunidad: “Por otro lado y más importante nos encontramos el jueves en la plaza, en el Congreso”, dijo al comenzar el mensaje. Luego, argumentó la importancia de asistir a la protesta y remarcó el objetivo de rechazar cualquier avance sobre la libre venta de tierras nacionales. Espósito hizo hincapié en la necesidad de defender los bienes naturales y la soberanía, al advertir sobre las posibles consecuencias de una modificación en la legislación vigente. “Para defender nuestra tierra, el agua, los recursos estratégicos. Es muy importante que todos estemos ahí”, subrayó.
La postura de la artista sobre el debate legislativo
A este comunicado Lali añadió un posteo acompañado de “El Invisible”, la chacarera de Milo J con Cuti y Roberto Carbajal en el que se anuncia “Bienaventurados, benditos los ricos, consiguen de todo, con el apellido”. La gráfica muestra un póster en el que se advierte: “Son suelo donde saltar, todos somos ingleses”. A la imagen la acompañó con un mensaje propio “¡Es muy importante ser conscientes de lo que están haciendo, amigos! Todos a la plaza el jueves”, cerró.
El llamado de Lali rápidamente se viralizó en redes sociales, donde recibió apoyo de otros referentes del espectáculo y de distintos sectores de la comunidad. La cantante, reconocida también por su participación en debates públicos, ha sostenido una actitud activa en temas de interés general. En diversas oportunidades, utilizó sus plataformas para opinar sobre medidas adoptadas por el Gobierno y para respaldar causas vinculadas con derechos sociales y ambientales.
La discusión de la ley en la Cámara de Senadores
Esta nueva intervención pública refuerza el perfil de Espósito como figura comprometida con la agenda social y política. Su convocatoria a movilizarse contra la reforma de la Ley de Tierras se suma a una serie de posicionamientos previos, en los que manifestó su preocupación por el rumbo de determinadas políticas públicas y su impacto en la vida de la sociedad argentina.
Este jueves 6 de agosto el Senado debatirá el proyecto de ley de terrenos, una propuesta impulsada por el gobierno de Javier Milei que propone modificar el régimen de propiedad de predios rurales en la Argentina. Uno de los puntos centrales del texto de ley cambia las reglas para la compra de campos por parte de extranjeros. El oficialismo acordó distintos cambios con los bloques aliados para avanzar con la iniciativa, sosteniendo que el proyecto busca reforzar la protección de la propiedad privada, otorgar mayor seguridad jurídica a las inversiones y mantener controles sobre la adquisición de tierras por parte de Estados extranjeros y empresas públicas, especialmente en zonas consideradas estratégicas para la seguridad nacional.
Con el nombre de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, el proyecto busca modificar la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. La iniciativa eleva del 15% al 25% el porcentaje máximo de tierras rurales que podrán estar en manos de personas o empresas extranjeras. Se trata de un cambio respecto del esquema actual y también de una marcha atrás frente al borrador original del gobierno, que directamente eliminaba ese límite.