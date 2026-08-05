Lali Espósito confirmó su tercer River y llamó a marchar al Congreso contra la Ley de Tierras

La convocatoria de Lali en redes

Pronto los videos de Lali dejaron de hablar de festejos y espectáculos y viraron a otra área temática muy diferente. Restando algo de peso a su anuncio, introdujo su llamado a la comunidad: “Por otro lado y más importante nos encontramos el jueves en la plaza, en el Congreso”, dijo al comenzar el mensaje. Luego, argumentó la importancia de asistir a la protesta y remarcó el objetivo de rechazar cualquier avance sobre la libre venta de tierras nacionales. Espósito hizo hincapié en la necesidad de defender los bienes naturales y la soberanía, al advertir sobre las posibles consecuencias de una modificación en la legislación vigente. “Para defender nuestra tierra, el agua, los recursos estratégicos. Es muy importante que todos estemos ahí”, subrayó.