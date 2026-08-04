Seguridad

El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores

Caponio, titular de la SAT, denunció una ola de robos de tapas; Canelada y Cobos hablan de un abandono.

TRABAJO. La boca de tormenta del pasaje Miguel Cané fue tapada. LA GACETA/FOTO DE SANTIAGO GIMÉNEZ
TRABAJO. La boca de tormenta del pasaje Miguel Cané fue tapada. LA GACETA/FOTO DE SANTIAGO GIMÉNEZ
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

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