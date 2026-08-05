EconomíaNoticias económicas ¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán? Uno de los hallazgos del informe privado es el de la “juventud endeudada”. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL La tasa de mora entre los jóvenes tucumanos trepa al 35,5%. Por Marcelo Aguaysol Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánWhatsAppInflaciónCrisis económicaArgentina Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Empleo: el sector privado prevé una desocupación de hasta 7,7% y las empresas mantienen congeladas las contrataciones Los alimentos aumentaron 3,4% en julio y volvieron a ganarle a la inflación general El costo de la vida: las familias tucumanas adeudan el equivalente a 2,5 salarios Consolidación de deudas: cómo unificar todos tus pagos en una sola cuota mensual Más de 340.000 argentinos ya adhirieron al régimen para usar los "dólares del colchón" Lo más popular Tucumán recibirá la metodología del club más ganador de Francia: cómo será el campus de Stade Toulousain Académie LINK Desarrollos: quince años construyendo mucho más que edificios “La lectura de ‘La Odisea’ ofrece una riqueza que ninguna película puede agotar” La tormenta perfecta de los delitos económicos Recuerdos fotográficos: así fue la primera portada de LA GACETA en 1912 Ranking notas premium Cómo operará la Terminal de Tucumán durante los 40 meses de remodelación Capital: el plan para mejorar el transporte permitiría reducir costos por $1.500 millones mensuales El salteño que busca atraer turistas a El Salvador a través del golf La efervescencia de Jaldo y el silencio de Manzur Cabrera y Abdala: “La UNT necesita que la Justicia defina de una vez”