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¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?

Uno de los hallazgos del informe privado es el de la “juventud endeudada”.

La tasa de mora entre los jóvenes tucumanos trepa al 35,5%.
La tasa de mora entre los jóvenes tucumanos trepa al 35,5%.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 2 Hs

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