Seguridad

Vecinos de un barrio cerrado de Yerba Buena impidieron un asalto en la casa de Roberto Sagra

Cinco hombres se presentaron en la vivienda del ex presidente de San Martín, en un barrio ubicado en la avenida Presidente Perón al 1.300. Cuestionan el proceder de un guardia de seguridad.

MOMENTO CLAVE. En las cámaras de seguridad quedó registrado el ingreso del vehículo con los sospechosos.
MOMENTO CLAVE. En las cámaras de seguridad quedó registrado el ingreso del vehículo con los sospechosos. CAPTURA DE VIDEO
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Vecinos de Yerba Buena impidieron el viernes un robo en la casa de Roberto Sagra, ex presidente de San Martín, tras detectar a cinco sospechosos en el country.
  • Los sospechosos, uno con chaleco policial, ingresaron al country sin que el guardia aplicara el protocolo. Huyeron cuando llegaron familiares y los vecinos intervinieron.
  • La fiscalía investiga el intento de robo bajo la sospecha de complicidad de la guardia de seguridad privada y la utilización de uniformes policiales en el hecho.
Resumen generado con IA

Un grupo de vecinos impidió que un grupo de sujetos cometiera un robo en un barrio privado de Yerba Buena. La justicia investiga el hecho ocurrido el viernes, ya que se sospecha que los supuestos autores podrían haber contado con colaboración de un guardia de seguridad del lugar.

Según consta en la denuncia, ese día a las 20.30, cinco hombres se presentaron en la casa de Roberto Sagra, empresario y ex presidente de San Martín. A uno de los habitantes del barrio ubicado en avenida Presidente Perón al 1.300, le pareció sospechosa la actitud de esas personas y se acercó a ver qué buscaban.

Al percatarse del movimiento inusual, uno de los sospechosos descendió del vehículo. Tenía puesto un chaleco de la Policía. Esa situación coincidió con la llegada de dos familiares de Sagra. Los sospechosos, escaparon del lugar, pese al esfuerzo de algunos vecinos que intentaron detenerlos.

Llamativo permiso

Los hijos del ex presidente de San Martín se contactaron con él para contarle todo lo sucedido. “Lo primero que hice fue analizar cómo ingresaron estas personas al barrio. Lo primero que descubrí es que estas personas se presentaron ante la guardia diciendo que debían dirigirse a mi casa”, sostuvo el comerciante en una entrevista con LA GACETA. “Al analizar las cámaras de seguridad, se observa claramente que la persona de seguridad no pide mayores datos y tampoco anunció su presencia, lo que viola todos los protocolos establecidos”, añadió.

Sagra indicó que realizó la denuncia correspondiente al día siguiente. “Sospecho que intentaron cometer un asalto en casa. Mis movimientos son siempre los mismos, por lo que podrían haberme atacado en otro lugar que no sea mi vivienda particular”, añadió.

El ex directivo “Santo” no quiso hacer mayores especulaciones sobre el caso. “Sí me parecen sumamente sospechosas dos cosas: la conducta del guardia de seguridad y que uno de los sospechosos haya usado un uniforme policial”, destacó.

LA GACETA intentó comunicarse con los directivos de la firma Smart para que dieran a conocer su versión de los ocurridos, pero empleados señalaron que recién hoy por la mañana podrían responder. El caso quedó en manos de la fiscala María del Carmen Reuter y personal de la ex Brigada de Investigaciones está investigando el intento de robo.

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