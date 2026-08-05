Vecinos de un barrio cerrado de Yerba Buena impidieron un asalto en la casa de Roberto Sagra

Llamativo permiso

Los hijos del ex presidente de San Martín se contactaron con él para contarle todo lo sucedido. “Lo primero que hice fue analizar cómo ingresaron estas personas al barrio. Lo primero que descubrí es que estas personas se presentaron ante la guardia diciendo que debían dirigirse a mi casa”, sostuvo el comerciante en una entrevista con LA GACETA. “Al analizar las cámaras de seguridad, se observa claramente que la persona de seguridad no pide mayores datos y tampoco anunció su presencia, lo que viola todos los protocolos establecidos”, añadió.