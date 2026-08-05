Ley de Tierras: tras el precedente de Fernández Sagasti, el senador Flavio Fama también solicitó votar de forma remota

A pocas horas de una sesión clave en el Senado para debatir la Ley de Tierras, la tensión política se traslada de los artículos del proyecto a la metodología de votación. El senador nacional por Catamarca, Flavio Fama (UCR), presentó formalmente un pedido a la Presidencia de la Cámara para participar y votar de manera remota este jueves, al citar razones de salud que le impiden trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires.