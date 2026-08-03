Política

LLA modifica la Ley de Tierras: propone elevar al 25% el límite para compras de extranjeros y busca aprobarla el jueves

El oficialismo reformuló el proyecto para conseguir los votos en el Senado. La nueva versión mantiene un límite para la compra de tierras por extranjeros, incorpora mayores controles y será debatida este jueves.

La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, ofrecerá una conferencia de prensa para explicar los cambios introducidos al proyecto antes de su tratamiento en el recinto.
La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, ofrecerá una conferencia de prensa para explicar los cambios introducidos al proyecto antes de su tratamiento en el recinto.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Libertad Avanza modificó en el Senado la Ley de Tierras elevando al 25% el límite a extranjeros para destrabar su aprobación este jueves por falta de votos.
  • El nuevo texto descarta la desregulación total previa, exige avales provinciales y refuerza controles ambientales, frente a objeciones internas y rechazo social.
  • De aprobarse, la medida redefinirá las condiciones para la inversión extranjera en tierras rurales y sentará un precedente de negociación para la agenda oficial.
Resumen generado con IA

La Libertad Avanza avanza con una nueva estrategia para lograr la aprobación de la reforma de la Ley de Tierras en el Senado. Tras semanas de negociaciones y ante la falta de votos suficientes, el oficialismo decidió modificar el proyecto y establecer un límite del 25% del territorio de cada provincia para la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros.

La nueva redacción abandona la propuesta inicial de eliminar prácticamente todas las restricciones a la compra de tierras por extranjeros y busca destrabar el tratamiento del proyecto en la sesión prevista para este jueves 6 de agosto.

Qué cambia en el proyecto de Ley de Tierras

Según el nuevo borrador que comenzó a circular entre los senadores, el porcentaje máximo de tierras rurales que podrán adquirir personas o empresas extranjeras será del 25% por provincia, frente al 15% que establece actualmente la Ley 26.737.

Además, toda operación deberá contar con la autorización conjunta del Poder Ejecutivo Nacional y del gobierno provincial donde se ubique el inmueble.

Otro de los cambios incorpora restricciones para empresas con participación estatal extranjera. En esos casos, la compra de tierras rurales quedará prohibida salvo que exista una autorización expresa tanto de la Nación como de la provincia correspondiente.

El texto también establece que el Poder Ejecutivo nacional no podrá delegar esa facultad de autorización en funcionarios con rango inferior al de secretario de Estado.

Patricia Bullrich presentará la nueva propuesta

La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, ofrecerá una conferencia de prensa para explicar los cambios introducidos al proyecto antes de su tratamiento en el recinto.

La legisladora estará acompañada por los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, y de Legislación General, Nadia Márquez, quienes participaron en la elaboración de la nueva versión.

Más controles sobre las compras de tierras

El proyecto también incorpora nuevas exigencias para las operaciones inmobiliarias.

Entre ellas se establece que todas las adquisiciones deberán inscribirse en los registros inmobiliarios provinciales, consignando la nacionalidad del comprador y, cuando corresponda, las autorizaciones emitidas por los gobiernos nacional y provincial.

Asimismo, el texto incorpora una referencia expresa al artículo 41 de la Constitución Nacional y a la Ley General del Ambiente, con el objetivo de que la aplicación de la norma contemple la protección de los recursos naturales y ambientales.

Tierras en zonas de frontera

Otro de los puntos modificados alcanza a las tierras ubicadas en zonas de frontera.

En esos casos, la autorización también deberá ser otorgada por la Nación y la provincia correspondiente, teniendo en cuenta criterios vinculados con la seguridad nacional, la defensa y los objetivos estratégicos del país.

El oficialismo busca reunir los votos

El proyecto ya había sido postergado en varias oportunidades debido a las diferencias dentro del propio oficialismo y a las objeciones planteadas por sectores aliados.

Durante julio, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, había expresado reparos sobre algunos artículos relacionados con las facultades provinciales, lo que obligó a revisar nuevamente la iniciativa.

En paralelo, el rechazo de organizaciones sociales, ambientales, sindicales y de derechos humanos fue creciendo durante las últimas semanas. Para el jueves está prevista una movilización frente al Congreso bajo las consignas "Argentina no se vende" y "Las Malvinas son argentinas y el resto del territorio también".

El Gobierno confía en que las modificaciones permitan sumar el respaldo de legisladores dialoguistas y alcanzar los votos necesarios para aprobar una de las iniciativas que considera prioritarias dentro de su agenda legislativa.

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