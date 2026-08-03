LLA modifica la Ley de Tierras: propone elevar al 25% el límite para compras de extranjeros y busca aprobarla el jueves

La Libertad Avanza avanza con una nueva estrategia para lograr la aprobación de la reforma de la Ley de Tierras en el Senado. Tras semanas de negociaciones y ante la falta de votos suficientes, el oficialismo decidió modificar el proyecto y establecer un límite del 25% del territorio de cada provincia para la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros.