Ley de Tierras: Jaldo adelantó que las senadoras tucumanas rechazarán el proyecto libertario

Resumen para apurados
- En la antesala de la sesión del Senado, el gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que las senadoras tucumanas rechazarán la Ley de Tierras por razones de soberanía nacional.
- Tras dialogar con Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, Jaldo afirmó que sus posturas son firmes. Mientras tanto, el oficialismo busca modificaciones al no reunir los 40 votos.
- La negativa tucumana evidencia un límite claro al Gobierno nacional y complica la aprobación de la reforma en la Cámara Alta al no contar con las mayorías necesarias.
En la antesala de una sesión que promete ser determinante en el Senado de la Nación, el gobernador Osvaldo Jaldo fijó una postura contundente respecto al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad, centrándose especialmente en el apartado que facilita la extranjerización de tierras. El mandatario provincial confirmó que las representantes tucumanas en la Cámara Alta, Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, no acompañarán la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.
El compromiso de las representantes tucumanas
Jaldo reveló que mantuvo un diálogo fluido con ambas legisladoras para analizar el impacto de la normativa en el territorio nacional. Según el gobernador, la decisión de las senadoras es firme y responde a una convicción institucional. “He conversado con las dos senadoras nacionales y he visto que las dos se están oponiendo a la aprobación de la ley y son personas que no cambian de posición”, aseguró el titular del Ejecutivo tucumano.
Si bien aclaró que la última palabra pertenece a las parlamentarias, Jaldo no dudó en transmitir el espíritu de esos encuentros. “Yo no puedo opinar por ellas, pero lo que yo sé hasta acá, que estaban decididas a no acompañar ese proyecto de extranjerización de las tierras argentinas, porque yo lo que creo que la gente puede venir a invertir, lo que no se puede venir a apropiar de nuestras tierras”, reflexionó el mandatario en contacto con la prensa.
Un rechazo fundamentado en la soberanía histórica
Según el gobernador, el debate sobre la propiedad de la tierra trasciende lo técnico y se instala en una dimensión histórica y patriótica. Jaldo vinculó la resistencia al proyecto con las luchas por la independencia que tuvieron a Tucumán como escenario protagónico. “Ustedes no se olviden que en la historia muchos hombres y mujeres han peleado mucho. Primero, para liberarnos de los ingleses, liberarnos de los españoles. Hemos tenido criollos y criollas que han perdido la vida para darnos una patria, para darnos esta tierra. ¿Y ustedes se imaginan que por ley nosotros la entreguemos? La verdad que no nos cabe en la cabeza esta decisión”, enfatizó.
Esta apelación a la soberanía nacional marcó un límite claro en la relación de colaboración que el Gobierno provincial mantiene con la Casa Rosada en otros expedientes legislativos, subrayando que la posesión del suelo argentino es, para Jaldo, un punto no negociable.
Incertidumbre por los votos y las modificaciones
Finalmente, el mandatario provincial se refirió a las negociaciones de último momento que se llevan a cabo en el Congreso de la Nación, al señalar que el oficialismo nacional aún no logró consolidar las mayorías necesarias. “Por supuesto que hay que leer las modificaciones que hicieron en el proyecto, porque hasta hoy están haciendo modificaciones porque no están los votos para sancionarla, creo que hace falta 40 votos, no los tienen en el Senado”, analizó Jaldo sobre la compleja aritmética legislativa.
El gobernador reiteró su visión sobre el modelo de desarrollo que desea para el país, al distinguir la inversión productiva de la titularidad del recurso estratégico. “Yo creo que de ninguna manera tenemos que entregar un metro cuadrado de tierra argentina a los extranjeros; que vengan a invertir, que vengan a producir, pero la tierra es y será de los argentinos que somos los que vivimos en este bendito país”, concluyó.