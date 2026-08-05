Ley de Tierras: Jaldo adelantó que las senadoras tucumanas rechazarán el proyecto libertario

Un rechazo fundamentado en la soberanía histórica

Según el gobernador, el debate sobre la propiedad de la tierra trasciende lo técnico y se instala en una dimensión histórica y patriótica. Jaldo vinculó la resistencia al proyecto con las luchas por la independencia que tuvieron a Tucumán como escenario protagónico. “Ustedes no se olviden que en la historia muchos hombres y mujeres han peleado mucho. Primero, para liberarnos de los ingleses, liberarnos de los españoles. Hemos tenido criollos y criollas que han perdido la vida para darnos una patria, para darnos esta tierra. ¿Y ustedes se imaginan que por ley nosotros la entreguemos? La verdad que no nos cabe en la cabeza esta decisión”, enfatizó.