La visita a la Terminal de Ómnibus, en la agenda de Jaldo

El gobernador Osvaldo Jaldo tiene previsto comenzar la semana con una visita postergada días atrás por razones climáticas.
La agenda del jefe del Poder Ejecutivo (PE) tiene marcado para las 10 el acto de presentación del avance de la obra de remodelación integral de la Terminal de Ómnibus de Tucumán “Bernabé Aráoz”. A las 17, Jaldo estará en la comuna de Río Seco para la entrega de inmuebles del barrio “132 Viviendas” y del programa “Promat”.
¿En qué etapa están los trabajos en la Terminal? Se trata de un proyecto ejecutado en el marco de la nueva concesión, a cargo de la UTE Ingeco SA y Otros, firmada por un plazo de 20 años, a cambio de una inversión superior a los 11 millones de dólares (en un plazo de 40 meses).
Según los informes del Ministerio de Obras Públicas, a cargo de Marcelo Nazur, “las cuadrillas trabajan en el sector de estacionamiento y en la salida de corta distancia, mientras avanzan con tareas de pintura en la garita de informes, el cerco perimetral y el pórtico de ingreso”. Además, el nuevo destacamento policial “ya se encuentra finalizado y continúan las obras en el área destinada a la enfermería”.