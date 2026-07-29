Política

Cómo avanzan las obras de remodelación de la Terminal de Ómnibus de Tucumán

Los trabajos se desarrollan en distintos sectores del predio, mientras la terminal continúa funcionando con normalidad.

COMUNICACIÓN PÚBLICA
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Hace 44 Min

Resumen para apurados

  • El Gobierno de Tucumán avanza en la remodelación de la Terminal de Ómnibus para modernizar sus instalaciones de más de tres décadas de antigüedad.
  • Con una inversión superior a US$ 11 millones y un plazo de 40 meses, las obras contemplan áreas de seguridad, enfermería y estacionamiento sin interrumpir el servicio.
  • La obra busca optimizar el flujo vehicular y peatonal, ofreciendo una infraestructura más segura, funcional y cómoda para miles de pasajeros y empresas de transporte.
Resumen generado con IA

Las obras de remodelación y modernización de la Terminal de Ómnibus de Tucumán avanzan con nuevos frentes de trabajo en distintos sectores del predio. La intervención busca transformar de manera integral uno de los principales centros de transporte de pasajeros de la provincia, con una renovación que se ejecutará sin interrumpir el funcionamiento habitual de la terminal.

El proyecto, impulsado por el Gobierno a través del Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, contempla una inversión superior a los US$ 11 millones y un plazo de ejecución de 40 meses. La obra apunta a renovar por completo un edificio que lleva más de tres décadas en funcionamiento y adaptarlo a las necesidades actuales de los miles de pasajeros que lo utilizan diariamente.

Las tareas se concentran actualmente en diferentes sectores. Las cuadrillas trabajan en el área de estacionamiento y en la salida de corta distancia, mientras también avanzan los trabajos de pintura en la garita de informes, el cerco perimetral y el pórtico de ingreso.

El estacionamiento de la Terminal "Bernabé Aráoz" pasará a tener 600 lugares

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Uno de los sectores que ya muestra avances concretos es el destinado a la seguridad. El nuevo destacamento policial se encuentra finalizado, mientras continúan las tareas en el espacio que funcionará como enfermería. Ambos sectores forman parte de la planificación destinada a mejorar las condiciones de atención y respuesta ante distintas situaciones dentro del predio.

La intervención también contempla trabajos destinados a ordenar y optimizar la circulación de vehículos y peatones, renovar los accesos y mejorar las condiciones de infraestructura de la terminal. El objetivo es que el edificio ofrezca mayores comodidades tanto a quienes utilizan el servicio como a las empresas de transporte que operan allí.

La remodelación forma parte del plan de infraestructura impulsado por el gobernador Osvaldo Jaldo y es ejecutada por el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, a cargo de Marcelo Nazur.

Una vez finalizada, la renovación permitirá que la Terminal de Ómnibus cuente con instalaciones más modernas, seguras y funcionales. La transformación se desarrolla mientras el servicio continúa operativo.

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