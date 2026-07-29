Cómo avanzan las obras de remodelación de la Terminal de Ómnibus de Tucumán

El proyecto, impulsado por el Gobierno a través del Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, contempla una inversión superior a los US$ 11 millones y un plazo de ejecución de 40 meses. La obra apunta a renovar por completo un edificio que lleva más de tres décadas en funcionamiento y adaptarlo a las necesidades actuales de los miles de pasajeros que lo utilizan diariamente.