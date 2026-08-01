Jaldo reunió a la dirigencia tucumana con Mahiques y puso la lupa sobre la Justicia Federal

El gobernador Osvaldo Jaldo mantuvo ayer una reunión de trabajo con el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, para analizar la situación de la Justicia Federal en Tucumán. El encuentro se realizó en un hotel de la zona del parque 9 de Julio y reunió a funcionarios provinciales, legisladores nacionales y autoridades judiciales.