Jaldo reunió a la dirigencia tucumana con Mahiques y puso la lupa sobre la Justicia Federal

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro Juan Bautista Mahiques se reunieron ayer en Tucumán para agilizar la cobertura de vacantes en la Justicia Federal provincial.
- El encuentro ocurrió tras la asunción de dos jueces del Tribunal Oral Federal. Mahiques confirmó además que analiza la terna para el Juzgado Federal Electoral.
- La cobertura de cargos busca terminar con la dependencia de jueces subrogantes, optimizando la capacidad de respuesta y agilizando el servicio de justicia local.
El gobernador Osvaldo Jaldo mantuvo ayer una reunión de trabajo con el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, para analizar la situación de la Justicia Federal en Tucumán. El encuentro se realizó en un hotel de la zona del parque 9 de Julio y reunió a funcionarios provinciales, legisladores nacionales y autoridades judiciales.
La reunión se produjo pocas horas después de que Mahiques participara de la asunción de dos nuevos jueces de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán y anticipara que avanzará con la cobertura de otras vacantes pendientes en la Justicia Federal de la provincia.
Entre los temas centrales estuvo la situación del Tribunal Federal Electoral, que actualmente tiene una vacante. Durante la mañana, el ministro había confirmado que ya cuenta con una terna de candidatos y que se encuentra analizándola para avanzar con la designación.
“Es un juzgado muy importante, tengo la terna en el Ministerio de Justicia, la estoy estudiando y va a ser cubierta lo antes posible”, había señalado Mahiques luego de tomar juramento a los nuevos magistrados del Tribunal Oral Federal.
Para Jaldo, la cobertura de los cargos vacantes representa un paso necesario para mejorar el funcionamiento del sistema judicial. “Todas estas coberturas de vacantes tienen que ver con llevar el servicio de justicia a la gente en tiempo y forma”, había expresado el mandatario.
El gobernador también había señalado que Tucumán se encontraba entre las provincias con mayor cantidad de cargos vacantes en el ámbito de la Justicia Federal, una situación que durante años obligó a recurrir a jueces subrogantes de otras jurisdicciones.
En ese sentido, Jaldo consideró que las nuevas designaciones implican un beneficio directo para los ciudadanos que necesitan recurrir a la Justicia Federal, ya que permiten fortalecer la capacidad de respuesta de los tribunales y avanzar hacia una prestación más eficiente del servicio.
Una mesa amplia
Del encuentro participaron el vicegobernador Miguel Acevedo; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; las senadoras Sandra Mendoza y Beatriz Ávila; y los diputados nacionales Elia Fernández, Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli, Soledad Molinuevo y Gerardo Huesen.
También estuvieron la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Fernando Poviña; el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva; los vocales Claudia Sbdar, Eleonora Rodríguez Campos y Daniel Posse; el ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez; y el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro Dávila.
Además, participaron los flamantes jueces de Cámara del Tribunal Oral Federal de Tucumán, Pablo Roberto Toledo y Ángel Roger Luna Roldán, quienes este viernes asumieron formalmente sus cargos.