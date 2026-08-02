38.477 formas de decir “renuncio”: el abogado, el robot y la plataforma judicial que no tenía “captcha”

La reacción judicial merece leerse como lo que es: una señal legítima de límites de capacidad, no un episodio de resistencia tecnológica. El oficio del Comité de Jueces Civiles de Santiago a la presidencia de la Corte Suprema lo formula sin eufemismos: “no contamos con los recursos técnicos ni humanos disponibles para enfrentar esta contingencia”. Sobre esa base solicitó medidas de contención -restricción de acceso, revisión de eventuales responsabilidades y barreras técnicas como un captcha- e invocó el principio de buena fe procesal de la Ley 20.886. La invocación es comprensible y, a la vez, estructuralmente insuficiente: la buena fe es un estándar de conducta, y el problema revelado es de arquitectura y solucion, que podría denominarse como uno de los cánceres de la inteligencia artificial según el programa en diseño y desarrollo de productos en inteligencia artificial MIT en la idea de esos cuatro etapas con sus dos pasos cada uno. Un marco concebido para corregir al litigante desleal no responde qué hacer con el litigante diligente que opera a velocidad de máquina si es que así haya sido. Conviene además precisar el objeto de la discusión que no lo sabremos hasta la pericia técnica pertinente: los antecedentes disponibles solo acreditan el uso de una herramienta automatizada, no necesariamente de inteligencia artificial - distinción decisiva si lo que se pretende regular son efectos y no etiquetas. Lo que sí habría que preguntarse si esas líneas de código de automatización si es que así lo fuera fue hecho con inteligencia artificial?