Opinión Una Pachamama atormentada por las preocupaciones Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Guillermo Monti Hace 7 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánRepública Argentina Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj El desafío de formar mandos medios de alto desempeño La “ley del odio” en las rutas del NOA Pareceres II: cruce de ideas entre la economía y el fútbol Hablemos del racismo argentino