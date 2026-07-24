Mundo

La guerra en Medio Oriente expone las bases estadounidenses estratégicas

La convulsionada región aloja tropas que dependen del Pentágono y “pueden respaldar una amplia gama de misiones”.

PARTE DEL CONFLICTO. Jóvenes yemeníes declaran su alianza con Irán.
PARTE DEL CONFLICTO. Jóvenes yemeníes declaran su alianza con Irán.
Hace 2 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- En su guerra con Estados Unidos, Irán ha atacado bases en Oriente Medio donde están estacionadas tropas estadounidenses. Estos son algunos de los sitios en la región que dependen del Mando Central de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Elizabeth Dent, del Washington Institute for Near East Policy, dijo que las bases en Medio Oriente que alojan tropas estadounidenses “pueden respaldar una amplia gama de misiones”.

Guerra en Medio Oriente: amenazas contra Irán tras ataque de los hutíes

Guerra en Medio Oriente: amenazas contra Irán tras ataque de los hutíes

Irán, al justificar sus propias represalias, ha acusado a los estados del Golfo de permitir que Estados Unidos use las bases para lanzar ataques, algo que, según Dent, es probable, aunque “no es exacto el argumento de Teherán de que estas bases son por naturaleza ofensivas”.

Baréin

El pequeño reino alberga la Quinta Flota de la Armada estadounidense y el cuartel general de las Fuerzas Navales del Mando Central de Estados Unidos.

El puerto de aguas profundas de Baréin puede recibir buques militares estadounidenses más grandes, como portaviones, y la Armada de Estados Unidos usa la base desde 1948, cuando era operada por la Marina Real británica. Buques estadounidenses, incluidos barcos buscaminas y de apoyo logístico tienen puerto base en Baréin.

Donald Trump analiza un ataque masivo contra Irán: "Estoy cerca de tomar una decisión"

Donald Trump analiza un ataque masivo contra Irán: Estoy cerca de tomar una decisión

Este reino ha sufrido intensos ataques iraníes y, al inicio de la guerra, Manama evacuó brevemente el barrio que alberga la Quinta Flota cuando fue objeto de bombardeos.

Irak

Irak es un estrecho aliado de Irán, pero también un socio estratégico de Estados Unidos.

Las tropas estadounidenses están desplegadas como parte de la coalición liderada por Estados Unidos para combatir a Estado Islámico en la región norteña del Kurdistán iraquí, principalmente en el aeropuerto de Erbil y la base aérea de Al-Harir. La coalición se prepara para concluir su misión en Irak en septiembre.

Grupos iraquíes respaldados por Irán han atacado instalaciones estadounidenses, incluidas misiones diplomáticas en Bagdad y Erbil, más de 600 veces durante la guerra.

Donald Trump amenazó con destruir puentes y centrales eléctricas en Irán y crece la tensión en el estrecho de Ormuz

Donald Trump amenazó con destruir puentes y centrales eléctricas en Irán y crece la tensión en el estrecho de Ormuz

La semana pasada, un militar estadounidense murió en el norte de Irak durante la detonación controlada de restos de munición sin explotar de un dron iraní derribado.

Jordania

Aunque Irán suele referirse a “bases estadounidenses” en Jordania, Ammán y Washington sostienen que se trata de bases jordanas que alojan tropas estadounidenses.

En los días previos a los bombardeos del 28 de febrero contra Irán que desencadenaron la guerra, Estados Unidos habría desplegado decenas de aeronaves militares en la base aérea Muwaffaq Salti, en Jordania, donde también se encuentran otras fuerzas occidentales.

La base alberga cazas F-16, F-15 y F-35, así como aviones cisterna y de reconocimiento, drones y sistemas de defensa aérea Patriot y THAAD. Ataques iraníes mataron a tres militares estadounidenses en Jordania.

Guerra en Medio Oriente: la ofensiva de Estados Unidos contra Irán “no ha terminado”

Guerra en Medio Oriente: la ofensiva de Estados Unidos contra Irán “no ha terminado”

“En los últimos años, en gran medida debido a la creciente red de misiles, drones y grupos afines de Irán, Estados Unidos opta por un modelo de bases más ágiles en el lado occidental de la región”, en Israel y Jordania, según Dent, ex directora para el Golfo y la península Arábiga en la Oficina del Secretario de Defensa estadounidense.

Kuwait

Estados Unidos mantiene una importante presencia militar en Kuwait desde que acudió en su ayuda tras la invasión iraquí de 1990. Dispone de varias bases estadounidenses, incluida Camp Arifjan, donde se encuentra el cuartel general avanzado del componente terrestre del Mando Central estadounidense.

La base aérea Ali al-Salem alberga la 386ª Ala Expedicionaria Aérea, que funciona como principal centro de transporte aéreo y para brindar poder de combate a las fuerzas conjuntas y de la coalición en la región.

Washington también ha desplegado drones, incluidos MQ-9 Reaper, en Kuwait. Seis militares estadounidenses han muerto allí desde el inicio de la guerra, además de cuatro soldados y guardias fronterizos kuwaitíes.

Qatar

Qatar alberga la base aérea Al Udeid, que incluye componentes avanzados del Mando Central de Estados Unidos, así como fuerzas aéreas y fuerzas de operaciones especiales.

La mayor base estadounidense en Oriente Medio acoge aviones de combate en rotación y la 379ª Ala Expedicionaria Aérea, que cuenta con medios de transporte, repostaje aéreo, inteligencia, vigilancia, reconocimiento y evacuación médica.

Irán ha atacado Al Udeid durante la actual guerra, después de haberla golpeado por primera vez en junio de 2025 tras bombardeos estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes.

Emiratos Árabes Unidos

La base aérea Al Dhafra, en los Emiratos, alberga la 380ª Ala Expedicionaria Aérea estadounidense, una fuerza compuesta por 10 escuadrones de aeronaves que incluye también drones como los MQ-9 Reaper.

Aviones de combate han pasado por la base de Al Dhafra, que también es el centro de la Fuerza Aérea estadounidense para el entrenamiento avanzado en guerra aérea.

Arabia Saudita

Las fuerzas estadounidenses regresaron a Arabia Saudita en 2019 tras un acuerdo bilateral. El reino no tiene bases estadounidenses, pero alberga tropas en su base aérea Príncipe Sultán, en Al-Kharj, a las afueras de Riad, que acoge la 378ª Ala Expedicionaria Aérea y ha sido objeto de ataques.

Un militar estadounidense en Arabia Saudita murió tras sufrir heridas en un ataque iraní en marzo.

Pese a los ataques mortales, el experto en Oriente Medio de Chatham House, Neil Quilliam, afirmó que no espera que los estados del Golfo contemplen una reducción de la presencia militar estadounidense, “aunque Washington probablemente reconsidere su postura militar en la región”.

Temas Estados Unidos de AméricaIránArabia SauditaIrakJordaniaKuwait
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Guerra en Medio Oriente: las sirenas de alerta aérea atronaron la noche del Golfo

Guerra en Medio Oriente: las sirenas de alerta aérea atronaron la noche del Golfo

Lo más popular
Luis Caputo: “Tener los dólares debajo del colchón es muy mal negocio”
1

Luis Caputo: “Tener los dólares debajo del colchón es muy mal negocio”

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final
2

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final

¿Por qué odian tanto a la selección argentina? El debate que explotó después de la final del Mundial
3

¿Por qué odian tanto a la selección argentina? El debate que explotó después de la final del Mundial

Tucumán se prepara para la final de la Copa Robótica Nacional
4

Tucumán se prepara para la final de la Copa Robótica Nacional

Nazarena Pereyra presenta el libro “Acorde” en la Casa de la Ciudad
5

Nazarena Pereyra presenta el libro “Acorde” en la Casa de la Ciudad

Ranking notas premium
Marcharon en Tucumán por la caída del Volver al Trabajo: La situación es terrible
1

Marcharon en Tucumán por la caída del "Volver al Trabajo": "La situación es terrible"

El Gobierno oficializó los nombramientos de Luna Roldán y Toledo para el Tribunal Oral Federal de Tucumán
2

El Gobierno oficializó los nombramientos de Luna Roldán y Toledo para el Tribunal Oral Federal de Tucumán

Femicidios y responsabilidad del Estado: La Corte de Justicia de la Nación destacó el fallo por el crimen de Paola Tacacho
3

Femicidios y responsabilidad del Estado: La Corte de Justicia de la Nación destacó el fallo por el crimen de Paola Tacacho

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final
4

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final

Las lágrimas de Messi y la obra maestra táctica de España
5

Las lágrimas de Messi y la obra maestra táctica de España

Más Noticias
Javier Bardem explicó su postura ante la final del Mundial y responsabilizó a Milei por las críticas a Argentina

Javier Bardem explicó su postura ante la final del Mundial y responsabilizó a Milei por las críticas a Argentina

Cochera para 15 autos y cine privado: así es La Fortaleza, la mansión donde Lionel Messi descansa junto su familia tras el Mundial 2026

Cochera para 15 autos y cine privado: así es "La Fortaleza", la mansión donde Lionel Messi descansa junto su familia tras el Mundial 2026

Un jugador de la Selección argentina habló del supuesto complot en la final del Mundial

Un jugador de la Selección argentina habló del supuesto complot en la final del Mundial

Crimen en Madrid: quién era el ingeniero argentino asesinado por un error de celos

Crimen en Madrid: quién era el ingeniero argentino asesinado por un error de celos

Tras las críticas contra la Argentina, el Gobierno busca arancelar la salud y la educación para extranjeros sin residencia

Tras las críticas contra la Argentina, el Gobierno busca arancelar la salud y la educación para extranjeros sin residencia

¿Por qué odian tanto a la selección argentina? El debate que explotó después de la final del Mundial

¿Por qué odian tanto a la selección argentina? El debate que explotó después de la final del Mundial

Un ingeniero argentino fue asesinado en Madrid por un hombre que sospechaba que su pareja le era infiel con él

Un ingeniero argentino fue asesinado en Madrid por un hombre que sospechaba que su pareja le era infiel con él

Días de lluvia y frío: las claves para secar rápido la ropa dentro de casa y sin olor a humedad

Días de lluvia y frío: las claves para secar rápido la ropa dentro de casa y sin olor a humedad

Comentarios