Ni banderas argentinas ni camisetas de selecciones: las prohibiciones para el show de Rosalía

Después del escándalo que protagonizó Rosalía y que fue interpretado como una ofensa directa a Argentina luego de la final de la Copa del Mundo, la artista española se presentará en el país. Como parte del protocolo de seguridad que se estableció para sus shows, se implementaron una serie de reglas y normas a las que todos los asistentes deberán atender si quieren ingresar al estadio.