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Ni banderas argentinas ni camisetas de selecciones: las prohibiciones para el show de Rosalía

La artista española iniciará este sábado una serie de cuatro shows en el Movistar Arena tras la polémica que protagonizó por un posteo sobre la final del Mundial.

Ni banderas argentinas ni camisetas de selecciones: las prohibiciones para el show de Rosalía
Foto: Revista GQ
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La productora de Rosalía prohibió el ingreso de banderas y camisetas a sus cuatro shows desde este sábado en el Movistar Arena de Argentina tras su polémica sobre el Mundial.
  • La medida busca evitar rivalidades tras el cruce por un video ofensivo hacia Argentina. El protocolo de seguridad para 15.000 personas veda además alimentos, bebidas y paraguas.
  • Pese al intento de boicot y la indignación popular, la devolución de entradas fue mínima. El operativo busca garantizar la seguridad en el inicio del Lux Tour en el país.
Resumen generado con IA

Después del escándalo que protagonizó Rosalía y que fue interpretado como una ofensa directa a Argentina luego de la final de la Copa del Mundo, la artista española se presentará en el país. Como parte del protocolo de seguridad que se estableció para sus shows, se implementaron una serie de reglas y normas a las que todos los asistentes deberán atender si quieren ingresar al estadio.

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Rosalía llegó hace poco menos de 48 horas a Argentina. Como parte de su gira “Lux Tour”, dará cuatro shows en el país. Esta noche, sábado 1, será la primera presentación y, mañana, la segunda. La tercera será el martes 4 y, la última, el jueves 6. Todas ellas en el Movistar Arena, que tiene una capacidad para 15.000 espectadores.

Las prohibiciones para quienes quieran ver a Rosalía

La productora que organizó el paso de Rosalía por Argentina, DF Entertainment, compartió este viernes el listado de normas a tener en cuenta para ingresar al Movistar Arena. Se señaló el horario de los shows, las puertas por las que se ingresará a los distintos sectores y se hizo especial énfasis en los objetos que no podrán ingresar al recinto.

Entre los objetos no permitidos, se señalaron 17 ítems que quedarán fuera. Quienes los tengan al momento de ingresar deberán dejarlos o no podrán disfrutar del show. Estos incluyen:

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No se podrá ingresar con bebidas de ningún tipo: están prohibidos los mates, los energizantes y las bebidas con y sin alcohol. La misma restricción aplica para la comida. Entre los objetos con los que no se podrá ingresar se señalaron cochecitos, paraguas, palos de bandera o de selfie, computadoras, iPads y tabletas, equipos de foto o video profesional, ni bolsos o mochilas grandes.

Además, se suman los prohibidos de siempre como sustancias ilegales, pirotecnia, explosivos, armas de fuego, elementos punzantes, punteros láser y líquidos o gases inflamables.

El show de Rosalía eliminará los partidarismos

La polémica republicación de Rosalía al posteo que hizo la actriz Mia Khalifa mostraba no solo una celebración por el triunfo de España en la final del Mundial. También mostraba una leyenda escrita sobre el video en la que Khalifa iniciaba una ofensiva en contra de Argentina. Además, la actriz había elegido musicalizar su video con “La Perla”, razón por la cual Rosalía explicó que reposteó el contenido.

Pese a las disculpas de la cantante española y a la posterior eliminación de la publicación de su perfil, muchos argentinos se escandalizaron por la provocación. Incluso se inició una especie de boicot en contra de las presentaciones de la cantante en Argentina. Pero, finalmente, muy pocos fanáticos terminaron por devolver las entradas que habían adquirido hace meses.

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Para eliminar toda posibilidad de armar rivalidades entre el propio público –ya que se espera que vengan fanáticos de la cantante de otros países–, la productora decidió agregar algunos elementos distintivos a la lista de prohibiciones. Quienes tengan boletos para los próximos shows, no podrán llevar banderas de países y tampoco camisetas de clubes o países, ni cascos de todo tipo.

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