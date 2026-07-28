Abucheos y silbidos: la reacción de Rosalía al ver la bandera argentina que indignó a sus fanáticos en pleno show
La cantante española generó malestar en el Movistar Arena de Santiago tras saludar a los fanáticos albicelestes. El episodio reavivó la polémica por sus publicaciones sobre la Selección.
Resumen para apurados
- Rosalía fue abucheada por el público chileno en el Movistar Arena de Santiago tras agradecer efusivamente la presencia de una bandera argentina durante su show del 24 de julio.
- El rechazo ocurre tras la polémica por un video que la artista reposteó celebrando la derrota de Argentina en el Mundial, lo que ya había indignado a sus seguidores locales.
- El episodio incrementa la tensión previa a sus cuatro conciertos en Buenos Aires programados para agosto, donde fanáticos argentinos habían exigido la devolución de entradas.
El espectáculo de Rosalía pasó de la celebración al descontento cuando la cantante descubrió los colores de la albiceleste entre los asistentes del estadio Movistar Arena de Chile. La intérprete de “La Perla”, que la semana pasada protagonizó un episodio en redes que disgustó a sus seguidores argentinos, decidió dedicar unas palabras a los compatriotas del país vecino, lo que a la vez generó malestar entre los espectadores chilenos.
“Una bandera argentina, muchas gracias por venir desde ahí”, comentó Rosalía emocionada en un clip que compartió una de las espectadoras en su perfil de TikTok. En él puede verse a la solista señalando desde el escenario hacia la multitud en medio del concierto por su gira de Lux, que tenía fecha el 24 y 25 de julio y que además se extiende dos días más.
Abucheos en Chile tras la emoción de Rosalía
La intérprete de “Despechá” señaló con euforia la enseña nacional que se encontraba en la marea de fanáticos; sin embargo, para los presentes la actitud fue otra vez desacertada. En el contenido publicado se puede escuchar una risa muy fuerte al mismo tiempo que el resto de la gente comenzó a abuchear a la estrella catalana.
El origen del malestar se remonta una semana atrás, tras la final del Mundial 2026 en la que la Selección argentina cayó frente a España. En medio de los festejos, la referente del pop volvió a quedar en el centro de la escena al repostear en TikTok una grabación de la exactriz Mia Khalifa celebrando la derrota del equipo de Lionel Messi al ritmo de “La Perla”, tema del último álbum de la voz ibérica.
El reposteo de Rosalía que generó la polémica
La publicación de Khalifa incluía banderas españolas y un mensaje teñido de provocación contra "La Scaloneta", lo que desencadenó una fuerte ola de repudio entre la audiencia local. La indignación escaló a tal punto que en redes sociales muchos usuarios comenzaron a exigir la devolución de las entradas para los cuatro shows que la artista tiene programados a comienzos de agosto en Buenos Aires, a pesar de que decidió borrar la publicación y pedir disculpas públicas.
En medio de este clima tenso, quien salió a bajar los decibeles al rechazo fue Lali Espósito. Al regresar al país tras sus vacaciones en Italia, la figura argentina rompió el silencio en el aeropuerto y defendió a su colega europea asegurando que el enojo generalizado "es demasiado" para un simple reposteo en redes, considerando además que Rosalía ya ofreció sus disculpas.
Tensión antes de la llegada a Buenos Aires
Sin embargo, Lali tampoco había dejado pasar los ataques a la Selección días atrás, cuando publicó un metraje en sus historias de Instagram donde, parafraseando a Moria Casán, dejó clara su postura patriótica: "A mí me plantás batalla y yo te respondo. Aguantate, así seas un cuatro de copas o un as de espadas". Con el escenario preparado para desembarcar en Argentina el próximo mes, la relación entre Rosalía y el público local suma así un nuevo capítulo de fricción previo a sus esperados conciertos.