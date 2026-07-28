Abucheos y silbidos: la reacción de Rosalía al ver la bandera argentina que indignó a sus fanáticos en pleno show

Tensión antes de la llegada a Buenos Aires

Sin embargo, Lali tampoco había dejado pasar los ataques a la Selección días atrás, cuando publicó un metraje en sus historias de Instagram donde, parafraseando a Moria Casán, dejó clara su postura patriótica: "A mí me plantás batalla y yo te respondo. Aguantate, así seas un cuatro de copas o un as de espadas". Con el escenario preparado para desembarcar en Argentina el próximo mes, la relación entre Rosalía y el público local suma así un nuevo capítulo de fricción previo a sus esperados conciertos.