Mía Khalifa volvió a criticar a Argentina y reveló el motivo de sus polémicos comentarios

La actriz también tomó el comentario para explayarse y reforzar su odio por Argentina. “Tenía un kit personalizado de la Argentina hasta que le robaron el partido a Egipto de la forma en que lo hicieron”, remató en referencia al partido que la Selección de Scaloni logró dar vuelta de un 2 a 0 a un 2 a 3, eliminando a Egipto de la Copa del Mundo en octavos de final. Ese parece haber sido el origen de las publicaciones de Khalifa en contra del país sudamericano.