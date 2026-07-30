Mía Khalifa volvió a criticar a Argentina y reveló el motivo de sus polémicos comentarios

Resumen para apurados
- La celebridad Mia Khalifa volvió a criticar a Argentina en redes sociales este mes, argumentando motivos políticos sobre Medio Oriente y un cruce deportivo contra Egipto.
- La activista se declaró antisionista y defensora de Palestina. Afirmó que su postura surgió tras la derrota de Egipto ante la Selección argentina en la Copa del Mundo.
- Sus dichos reavivan la polémica con usuarios argentinos en plataformas digitales y reflejan cómo los conflictos geopolíticos influyen en el deporte y las redes sociales.
La tirada de publicaciones de Mía Khalifa no llega a su fin en las redes sociales. En los últimos días, lejos de traer paz al conflicto, la actriz volvió a hacer referencia a Argentina. Lejos de ignorar las interacciones al respecto, Khalifa eligió explayarse sobre los motivos que la llevan a ser casi una ferviente detractora del país.
El primer posteo que se viralizó no bien se conoció apenas unos días después de la final de la Copa del Mundo, cuando Argentina perdió contra España. La creadora de contenido para adultos publicó un video celebrando la victoria del país europeo con un mensaje entre irónico y violento dirigido a Argentina. La cantante Rosalía quedó involucrada al repostear el video y cientos de argentinos salieron al ataque en respuesta.
Mía Khalifa, defensora de Palestina
Uno de los últimos intercambios que protagonizó Khalifa en redes sociales se inició en respuesta a un hilo de X en el que no había sido arrobada, pero sí mencionada. Un usuario hizo una lista de los famosos que apoyaron a España y los que apoyaron a Argentina después de la final. Allí incluyó una suerte de perfil de Khalifa. “Anti Messi y anti Argentina, desde que comenzó la copa nos bardea”, escribió, junto a una foto de la actriz en la polémica.
La publicación llegó a Khalifa, que no dudó en responder para sus miles de seguidores en X, reafirmando sus convicciones. “Hey, no olvides que (soy) antisionista también”, publicó junto a un corazón blanco. Es que es sabido que Sarah Joe Chamoun –su verdadero nombre– es una activa militante de los derechos de Palestina, contraria a las intervenciones y ataques militares que perpetra Israel en contra del país de Medio Oriente.
El apoyo de Mía Khalifa a Egipto
En la misma fotografía que formaba parte del hilo, Khalifa llevaba una remera del Barcelona, equipo en el que Messi jugó entre 2004 y 2021. Un usuario argentino de X eligió destacar el detalle de una forma irónica. “Con una camiseta del Barca, me desconecto”, escribió.
La actriz también tomó el comentario para explayarse y reforzar su odio por Argentina. “Tenía un kit personalizado de la Argentina hasta que le robaron el partido a Egipto de la forma en que lo hicieron”, remató en referencia al partido que la Selección de Scaloni logró dar vuelta de un 2 a 0 a un 2 a 3, eliminando a Egipto de la Copa del Mundo en octavos de final. Ese parece haber sido el origen de las publicaciones de Khalifa en contra del país sudamericano.
En otro video, compartió un mensaje dejando claro que apoyaría a cualquier país que no fuera Argentina. “Solo quiero que sepan que hoy estaba preparada para apoyar a Argentina sin importar qué”, escribió sarcástica mientras mostraba tener una remera del Barcelona y, debajo, una que decía “Amo París”.