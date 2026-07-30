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Rosalía en Argentina: cómo fue el mega operativo de seguridad que recibió a la artista

La cantante española aterrizó en Buenos Aires durante la madrugada de este jueves en un vuelo privado procedente de Chile.

Rosalía llegó a Argentina para dar sus shows en el Movistar Arena
Rosalía llegó a Argentina para dar sus shows en el Movistar Arena La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 30 Min

Resumen para apurados

  • La cantante Rosalía llegó este jueves a Buenos Aires en un vuelo privado para dar cuatro shows en el Movistar Arena, bajo un estricto operativo de seguridad.
  • El despliegue incluyó custodia policial y hermetismo tras la controversia que protagonizó la artista al compartir un video considerado ofensivo para la Selección argentina.
  • Pese al revuelo y los reclamos en redes, la artista mantendrá sus cuatro fechas programadas en agosto como parte del LUX Tour ante miles de fanáticos locales.
Resumen generado con IA

Rosalía ya se encuentra en la Argentina para iniciar una serie de presentaciones en el Movistar Arena, pero su llegada estuvo lejos de ser una más. La artista española arribó durante la madrugada de este jueves 30 de julio en un vuelo privado proveniente de Chile, bajo un estricto operativo de seguridad diseñado para resguardar cada uno de sus movimientos.

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El dispositivo se implementó luego de la polémica que protagonizó en redes sociales, cuando compartió un video de Mía Khalifa que fue interpretado por muchos usuarios como una ofensa hacia la Selección argentina tras la final del Mundial 2026.

Cómo fue el operativo de seguridad para la llegada de Rosalía

El avión privado aterrizó en el sector FBO del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, ya que el aeropuerto de San Fernando no opera durante la madrugada. La aeronave, con capacidad para entre 15 y 20 pasajeros, transportaba únicamente a seis integrantes del equipo de la cantante.

Antes del despegue desde Chile, Rosalía fue trasladada directamente desde el lugar de su último recital hasta el aeropuerto en una camioneta especialmente destinada para ese recorrido, acompañada por personal de seguridad.

Una vez en Buenos Aires, el operativo continuó con una logística que incluyó cuatro vehículos adicionales: uno para el staff, dos destinados exclusivamente a la seguridad y otro para el equipaje. El despliegue también contó con motos policiales y un cordón de protección para facilitar el traslado de la artista hasta un hotel de la ciudad.

Las imágenes registradas en Ezeiza muestran a Rosalía descendiendo del avión vestida completamente de negro, con capucha y escoltada en todo momento por integrantes de su equipo de seguridad. El ingreso y la salida del aeropuerto se realizaron con total hermetismo, evitando cualquier contacto con el público.

La polémica previa a sus shows en Buenos Aires

El importante operativo coincidió con el revuelo generado días atrás en redes sociales, cuando la cantante compartió un video publicado por Mía Khalifa. La publicación fue interpretada por numerosos usuarios como un gesto ofensivo hacia Argentina después de la final del Mundial 2026.

Ante las críticas, Rosalía explicó que había compartido el contenido sin leer el texto que lo acompañaba y publicó un mensaje de disculpas, en el que aseguró que solo siente cariño por Argentina.

Pese a la controversia, la expectativa por sus recitales continúa. La artista ofrecerá cuatro conciertos en el Movistar Arena los días 1, 2, 4 y 6 de agosto, como parte de su gira LUX Tour, que reúne a miles de fanáticos en cada ciudad que visita.

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