Quiso vender su entrada para Rosalía y descubrió la infidelidad de su novio

Cómo una entrada para Rosalía terminó destapando una infidelidad

Según contó la joven, había decidido vender su entrada para el recital de Rosalía a raíz de las recientes polémicas que involucraron a la cantante española. En ese momento, su novio, con quien convivía y compartía una cuenta destinada a gastos comunes y ahorros, se ofreció a encargarse de la venta. "Mi novio se ofrece para venderla y poner la plata en el fondo que tenemos juntos", relató Mía en el video que publicó en TikTok.