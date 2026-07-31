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Quiso vender su entrada para Rosalía y descubrió la infidelidad de su novio

La venta de una entrada para el recital de Rosalía desató una historia inesperada. Una joven reveló en TikTok cómo esa situación la llevó a descubrir una infidelidad y su relato no tardó en viralizarse.

Quiso vender una entrada para Rosalía y descubrió que su novio se la había regalado a otra mujer
Quiso vender una entrada para Rosalía y descubrió que su novio se la había regalado a otra mujer
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Una joven descubrió la infidelidad de su novio en Buenos Aires al constatar que regaló a una amiga su entrada para Rosalía en lugar de venderla como acordaron.
  • La pareja compartía vivienda y fondos comunes. Al no registrarse el dinero depositado, la chica revisó el celular del joven y confirmó el engaño, volviéndose viral en TikTok.
  • El caso superó el millón de vistas y generó un debate en redes sobre la confianza, la infidelidad y la administración de finanzas compartidas en las parejas jóvenes.
Resumen generado con IA

Lo que parecía ser una simple venta de una entrada para un recital terminó convirtiéndose en una historia que se volvió viral en TikTok. Una joven contó que intentó desprenderse de un ticket para uno de los shows de Rosalía en el Movistar Arena y, en medio de esa operación, descubrió que su pareja le había ocultado información que terminó revelando una presunta infidelidad.

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El relato fue compartido por la usuaria Mía (@mimifreelance_) y superó el millón de visualizaciones, generando miles de comentarios de usuarios que opinaron sobre lo sucedido.

Cómo una entrada para Rosalía terminó destapando una infidelidad

Según contó la joven, había decidido vender su entrada para el recital de Rosalía a raíz de las recientes polémicas que involucraron a la cantante española. En ese momento, su novio, con quien convivía y compartía una cuenta destinada a gastos comunes y ahorros, se ofreció a encargarse de la venta. "Mi novio se ofrece para venderla y poner la plata en el fondo que tenemos juntos", relató Mía en el video que publicó en TikTok.

Poco después, él le aseguró que la entrada ya había sido vendida. Sin embargo, el dinero nunca apareció en la cuenta compartida. Cuando ella le preguntó qué había ocurrido, recibió una explicación que no terminó de convencerla. "Yo transfiero siempre a esa cuenta en dólares y nunca me tardó", afirmó la joven al explicar por qué comenzó a desconfiar de la versión de su pareja.

El descubrimiento que cambió todo

La situación dio un giro cuando su novio salió de la casa y dejó el teléfono celular al alcance de Mía. Al revisar el dispositivo, encontró información que, según su relato, confirmaba sus sospechas. "La entrada nunca la vendió, se la regaló a la mejor amiga de la facultad", aseguró. Tras ese hallazgo, decidió compartir lo sucedido con sus seguidores y les preguntó: "¿Ustedes qué harían?"

En un segundo video, Mía confirmó que la relación había terminado y explicó que continuará viviendo en el departamento que compartían porque la propiedad le pertenece. También hizo referencia al dinero que ambos administraban en conjunto. "El fondo común es nuestro, calculo que si seguimos así para el mes que viene se separará y listo", expresó. 

Respecto de la entrada para el recital de Rosalía, señaló que continúa en su poder y que todavía analiza si venderla o gestionar otra alternativa para recuperar el dinero. La historia rápidamente se volvió viral y abrió un debate entre los usuarios de TikTok sobre la confianza en las relaciones de pareja y el uso de las cuentas compartidas para administrar el dinero.

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