Por qué Moria Casán rechazó participar en los shows de Rosalía en la Argentina

La invitación tenía como destino uno de los segmentos más comentados del Lux Tour, en el que Rosalía invita a una figura local a subir al escenario para participar de un confesionario. Allí, el famoso comparte una anécdota personal vinculada al amor, un desengaño o una experiencia íntima antes de que la cantante interprete “El confesionario”, una de las canciones de su último disco.