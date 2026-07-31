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Por qué Moria Casán rechazó participar en los shows de Rosalía en la Argentina

La diva había sido convocada para subir al escenario durante uno de los recitales de la cantante española en nuestro país.

Moria Casán explicó por qué rechazó la invitación para sumarse al show de Rosalía en la Argentina. (
Moria Casán explicó por qué rechazó la invitación para sumarse al show de Rosalía en la Argentina. ( Foto: Captura eltrece / Instagram/@rosalia.vt)
Hace 7 Min

Resumen para apurados

  • Moria Casán rechazó participar en el show de Rosalía en el Arena de Buenos Aires por problemas de agenda y la necesidad de descansar, desmintiendo un boicot.
  • La invitación coincidió con la polémica que rodeó a la cantante española tras repostear un video contra la Selección argentina, situación por la cual ya pidió disculpas.
  • Al aclarar su postura sin resentimiento, la actriz prioriza sus proyectos teatrales y televisivos, mientras Rosalía busca afianzar su vínculo con el público argentino.
Resumen generado con IA

En medio de la expectativa por la presentación de Rosalía en el Arena de Buenos Aires, Moria Casán fue convocada a participar del show. Sin embargo, rechazó la propuesta y no tardó en instalarse que esta decisión estuvo vinculada a la polémica que rodeó a la artista española tras la final del Mundial 2026.

En diálogo con TN Show, La One dejó en claro que dejó pasar la oportunidad por un motivo muy alejado a las críticas que recibió la cantante en las últimas semanas.

“Fui invitada, pero estoy con una actividad terrible. Voy a estrenar mi serie y todos los días tengo teatro y tele; realmente solo tengo una noche libre y necesito descansar, priorizar mi vida. Por eso no voy, pero no porque la cancelen”, aseguró.

Y agregó un mensaje de apoyo para la cantante española: “Le deseo lo mejor en el país. Entiendo que se equivocó, pero no hay nada de cancelación de mi parte”.

De esta manera, la diva dejó en claro que se debió a cuestiones de agenda. Y, en ese sentido, su representante, Maxi Cardaci, explicó que la actriz está completamente enfocada en los proyectos que tiene en marcha. “Está a full por el tema de la serie. Solo por eso”, remarcó.

La invitación tenía como destino uno de los segmentos más comentados del Lux Tour, en el que Rosalía invita a una figura local a subir al escenario para participar de un confesionario. Allí, el famoso comparte una anécdota personal vinculada al amor, un desengaño o una experiencia íntima antes de que la cantante interprete “El confesionario”, una de las canciones de su último disco.

Así fue el pedido de perdón de Rosalía tras la polémica

La semana pasada, Rosalía pidió perdón en sus redes sociales luego del revuelo que hubo entre sus fanáticos por un video que compartió de Mía Khalifa en TikTok contra la Selección argentina.

A través de sus historias de Instagram, la cantante subió un mensaje en el que explicó por qué reposteó esa publicación donde Khalifa se burlaba de la derrota del equipo de Lionel Messi.

“Le di compartir porque sonaba ‘La perla’, ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón”, escribió Rosalía junto a una imagen de la bandera argentina y tres emojis de caritas llorando.

De esa manera, la artista catalana les aclaró a sus fanáticos que publicó el video de Mía en su perfil oficial de TikTok porque el clip estaba musicalizado con ese tema que forma parte de su disco Lux.

Además, buscó explicar que su intención no fue burlarse de la Selección argentina, como sí lo hizo Khalifa, una de las figuras que durante el Mundial 2026 tuvo polémicas declaraciones sobre el conjunto dirigido por Scaloni.

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