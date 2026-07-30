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Rosalía ya está en la Argentina: cómo fue su llegada tras el escándalo por el video viral

Rosalía ya se encuentra en la Argentina para presentar Lux. La cantante llegó en un vuelo privado, con un importante operativo de seguridad, luego del revuelo que provocó un video compartido en sus redes sociales.

Después de pedir disculpas, Rosalía aterrizó en la Argentina para presentar su nuevo álbum
Después de pedir disculpas, Rosalía aterrizó en la Argentina para presentar su nuevo álbum
Por Mercedes Mosca Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • Rosalía llegó este jueves a Buenos Aires para realizar cuatro conciertos de su álbum "Lux" en el Movistar Arena, tras la polémica por un video viral sobre Argentina.
  • La cantante arribó en un vuelo privado con un estricto operativo de seguridad tras disculparse por compartir una publicación interpretada como una burla al país.
  • Las cuatro funciones buscan restablecer el vínculo con sus fanáticos argentinos y consolidar el éxito del tour de su nuevo trabajo discográfico en la región.
Resumen generado con IA

Luego de quedar en el centro de la polémica por compartir un video que muchos usuarios interpretaron como una crítica hacia Argentina, Rosalía aterrizó en Buenos Aires para iniciar la serie de conciertos con los que presentará Lux, su más reciente trabajo discográfico.

Rosalía en Argentina: cuántos fans pidieron la devolución de sus entradas tras la polémica por el Mundial

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La cantante española llegó durante la madrugada de este jueves en un vuelo privado procedente de Chile, donde horas antes había ofrecido un recital. Su arribo se produjo en medio de un importante operativo de seguridad y con un fuerte hermetismo para evitar el contacto con la prensa y los fanáticos.

Rosalía brindará cuatro presentaciones en el Movistar Arena: el sábado 1, el domingo 2, el martes 4 y el jueves 6 de agosto, en el marco de la gira de su nuevo álbum.

Así fue la llegada de Rosalía a Argentina Así fue la llegada de Rosalía a Argentina La Nación

Cómo fue la llegada de Rosalía a la Argentina

La artista aterrizó cerca de las 2.15 en el sector de vuelos privados de Ezeiza junto a un reducido grupo de colaboradores. Al descender de la aeronave, un operativo de seguridad impidió que pudiera ser fotografiada mientras abandonaba el avión.

En el aeropuerto la esperaba una caravana integrada por varias camionetas destinadas al traslado de la cantante, su equipo de trabajo, el personal de seguridad y el equipamiento necesario para la gira. Además, móviles policiales acompañaron el recorrido hasta el hotel donde se hospedará durante su estadía en Buenos Aires.

La polémica por el video que compartió Rosalía

La visita de Rosalía se produce pocos días después de la controversia que protagonizó en redes sociales. Tras la final del Mundial 2026, la cantante compartió en sus historias de Instagram un video publicado por Mía Khalifa, en el que sonaba la canción La perla junto a un mensaje que fue interpretado por muchos usuarios como una burla hacia Argentina.

La publicación generó una fuerte reacción entre sus seguidores argentinos, quienes cuestionaron el gesto de la artista y expresaron su descontento en las redes sociales.

Frente a la repercusión, Rosalía eliminó la historia y publicó un mensaje de disculpas. Allí explicó que compartió el video porque estaba sonando una de sus canciones y aseguró que no había leído el texto que acompañaba la publicación.

Con ese descargo buscó aclarar que no existió intención de ofender al público argentino y dio por cerrado el episodio, justo antes de su llegada al país para reencontrarse con sus fanáticos en una nueva serie de conciertos.

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