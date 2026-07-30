Rosalía ya está en la Argentina: cómo fue su llegada tras el escándalo por el video viral

La polémica por el video que compartió Rosalía

La visita de Rosalía se produce pocos días después de la controversia que protagonizó en redes sociales. Tras la final del Mundial 2026, la cantante compartió en sus historias de Instagram un video publicado por Mía Khalifa, en el que sonaba la canción La perla junto a un mensaje que fue interpretado por muchos usuarios como una burla hacia Argentina.