Tragedia en Chubut: un operario murió tras caer por un barranco a 50 metros mientras despejaba la nieve

Emotivas despedidas en redes sociales

Aquel fatal acontecimiento provocó una profunda conmoción entre la población chubutense, familiares, amigos y vecinos que lo despidieron con emotivos mensajes en redes sociales. Entre las primeras muestras de dolor estuvieron las de sus allegados más cercanos. Una de sus sobrinas expresó la angustia que atraviesa la familia: "Dios mío, qué desgracia. Tío querido, ¿por qué vos? ¿Por qué te fuiste? Te vamos a extrañar mucho". En el mismo mensaje pidió fortaleza para su esposa y el resto de los parientes: "Que Dios traiga consuelo a mi tía, a su entorno y a la nuestra en estos momentos de tanto dolor".