Tragedia en Chubut: un operario murió tras caer por un barranco a 50 metros mientras despejaba la nieve

Resumen para apurados
- El operario Hugo Calderero murió el jueves en Chubut tras caer a un barranco de 50 metros con su motoniveladora mientras despejaba nieve en la Ruta 260.
- Ocurrió cerca de Lago Blanco durante un temporal invernal. La Justicia e inspectores investigan si el accidente se debió a fallas mecánicas, estado de la ruta o salud.
- El hecho expone los severos riesgos de las tareas viales invernales en la Patagonia y peritos trabajarán en el lugar para determinar las causas exactas del siniestro.
Un operario de 56 años murió este jueves tras caer por un barranco en la provincia de Chubut. Identificado como Hugo Fabián Calderero, el hombre se encontraba realizando tareas de despeje de nieve ante las incesantes tormentas que afectan al sur argentino. De acuerdo con los primeros datos que trascendieron, el trabajador cayó por un precipicio con su motoniveladora en la zona de Ricardo Rojas, al sudeste del territorio provincial.
El fatal hecho ocurrió el pasado jueves alrededor de las 22:45 a la altura del kilómetro 60 de la Ruta Nacional 260 en el sector conocido como la Bajada Cancha, a pocos metros del cruce con la Ruta Provincial 51. La maquinaria vial en la que se encontraba Calderero realizaba tareas de limpieza de calzada cuando cayó 50 metros por la pendiente. Una hora más tarde, testigos hallaron el cuerpo del operario.
Los informes preliminares de la tragedia
El hombre de 56 años era maquinista de la empresa Servicios Río Mayo, subcontratada por Dos Arroyos, firma que ganó la licitación de Vialidad Nacional en el marco del Operativo Invernal 2026 de la provincia que cubre unos 2100 kilómetros de rutas nacionales y provinciales en el despeje, mantenimiento y prevención de emergencia durante el serio temporal.
Según la información preliminar constatada por el medio local ADNSur, la motoniveladora con la que trabajaba Calderero habría caído 50 metros por debajo de la calzada cuando se dirigía a la zona de Lago Blanco, sector donde las intensas nevadas y el hielo habían complicado seriamente la circulación, aunque las causas aún son materia de investigación. El conductor del vehículo falleció como consecuencia del siniestro. Este viernes personal de Criminalística y profesionales médicos realizarían las pericias correspondientes con el objetivo de reconstruir la mecánica del hecho y determinar qué provocó la caída de la máquina.
Las actuaciones de la Justicia en Lago Blanco
Según la información difundida por el Ministerio Público Fiscal de Chubut, el accidente fue reportado cerca de una hora después de ocurrido. Personal de la comisaría de Lago Blanco llegó al lugar y constató el fallecimiento del operario.
“En este marco, el personal de la comisaría de Lago Blanco llegó hasta el sector y confirmó el fallecimiento de una persona que prestaba servicios para el organismo estatal Dirección de Vialidad Nacional. De acuerdo a las primeras informaciones, la motoniveladora que manejaba el operario habría caído a una zona de precipicio y el accidente provocó la muerte del trabajador”, precisaron.
Las hipótesis de los investigadores
En ese sentido, señalaron que por el momento no se encontraron signos de que el suceso haya sido provocado. “En este contexto el abogado de fiscalía Brian Mac Donald dispuso que esta mañana, profesionales de la Sub División de Policía Científica de Sarmiento viajen al lugar del hecho a los fines de realizar una inspección ocular y toma de entrevistas a las personas que se encontraban en cercanías del área. Asimismo, Mac Donald informó que hasta el momento no se encontraron indicios de criminalidad que permitan sospechar la comisión de un delito", indicó el MPF de Chubut.
Los investigadores barajan distintas hipótesis. Entre ellas, se intenta establecer si el vehículo sufrió un despiste producto del estado de la calzada, si existió una falla mecánica o incluso si el maquinista sufrió algún problema de salud antes del siniestro. Ninguna de estas posibilidades fue confirmada hasta el momento.
Emotivas despedidas en redes sociales
Aquel fatal acontecimiento provocó una profunda conmoción entre la población chubutense, familiares, amigos y vecinos que lo despidieron con emotivos mensajes en redes sociales. Entre las primeras muestras de dolor estuvieron las de sus allegados más cercanos. Una de sus sobrinas expresó la angustia que atraviesa la familia: "Dios mío, qué desgracia. Tío querido, ¿por qué vos? ¿Por qué te fuiste? Te vamos a extrañar mucho". En el mismo mensaje pidió fortaleza para su esposa y el resto de los parientes: "Que Dios traiga consuelo a mi tía, a su entorno y a la nuestra en estos momentos de tanto dolor".
Micaela Bilbao, jefa de la comuna rural de Lago Blanco, expresó públicamente sus condolencias a los seres queridos y compañeros del operario: “Con profundo pesar, quiero hacer llegar mis más sinceras condolencias a la familia de Hugo Calderero, a sus allegados y a todo el equipo de Servicios Río Mayo por esta dolorosa e irreparable pérdida”.
“Hay noticias que jamás esperamos recibir. Lamentablemente, quienes trabajan cada día para mantener transitables nuestras rutas afrontan riesgos enormes, especialmente en un invierno tan duro y complejo como el que estamos viviendo, con condiciones que hacía más de dos años no se presentaban”, agregó.