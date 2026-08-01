Además de Tucumán, ¿qué provincias desdoblarían las elecciones de 2027?

Resumen para apurados
- Osvaldo Jaldo convocó comicios en Tucumán para el 9 de mayo de 2027 y al menos diez provincias argentinas desdoblarán sus elecciones para despegarse de la contienda nacional.
- Distritos como Salta, Chubut, Mendoza y Santa Fe avanzan en calendarios propios, mientras que la provincia de Buenos Aires condiciona su decisión a los cambios en las PASO.
- La tendencia busca fortalecer las discusiones locales y podría acentuarse si el Gobierno nacional aprueba la suspensión de las PASO, reconfigurando todo el mapa electoral.
El calendario electoral de 2027 comenzó a tomar forma y el desdoblamiento de los comicios provinciales respecto de las elecciones nacionales gana terreno. Tucumán fue la primera provincia en oficializar fecha. Osvaldo Jaldo convocó a votar el 9 de mayo de 2027, en una decisión que, según señalaron desde el Gobierno nacional, fue conversada con la Casa Rosada y no altera la estrategia electoral del oficialismo libertario.
Pero el escenario no se limita a Tucumán. Al menos otras siete provincias ya manifestaron públicamente su intención de separar sus elecciones locales de las nacionales, mientras que en otros distritos el debate continúa abierto.
El número podría aumentar a medida que avance el calendario y los gobernadores definan sus estrategias.
Las provincias que analizan adelantar sus elecciones
Salta es uno de los distritos que ya puso fechas posibles sobre la mesa. El gobernador Gustavo Sáenz evalúa realizar los comicios provinciales el 16 o el 23 de mayo, aunque todavía no existe una definición definitiva.
En Chubut, el gobernador Ignacio Torres también avanza hacia un esquema separado de las elecciones nacionales. La intención es votar entre julio y agosto, aunque la fecha todavía debe ser confirmada.
Misiones, en tanto, ya da por hecho que tendrá elecciones provinciales separadas de las nacionales. El gobernador Hugo Passalacqua aún no definió cuándo se realizará la votación, pero el desdoblamiento forma parte del escenario previsto por el oficialismo provincial.
En Jujuy, el gobernador Carlos Sadir también se encamina a mantener la tradición provincial de adelantar los comicios. Desde su entorno remarcan que la provincia históricamente ha elegido separar la elección local de la nacional.
Otro de los distritos que analiza esa posibilidad es Neuquén. El gobernador Rolando Figueroa pretende mantener separados ambos procesos electorales y evalúa una convocatoria para agosto de 2027.
En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro analiza una ventana electoral que va del 13 de junio al 5 de septiembre. Por ahora, la primera fecha aparece como la alternativa con mayores posibilidades.
Mendoza también se prepara para una elección provincial diferenciada. El gobernador Alfredo Cornejo ya definió que las PASO provinciales serán en julio, aunque resta avanzar en el resto del cronograma.
A ese grupo se suma Tierra del Fuego, que deberá votar en una fecha diferente de la nacional por una disposición de su Constitución. En Río Negro, en tanto, persiste la intención política de mantener el desdoblamiento.
También Entre Ríos y San Juan aparecen entre las provincias que optarían por separar sus elecciones de las nacionales, aunque todavía resta que oficialicen sus respectivos calendarios.
¿Qué pasa con Buenos Aires?
La situación de la provincia de Buenos Aires es particularmente relevante por su peso electoral. El gobernador Axel Kicillof mantiene la definición atada a lo que suceda con las PASO nacionales, debido a que las primarias bonaerenses están vinculadas por ley al régimen electoral nacional.
Por ese motivo, cualquier modificación en el esquema de las primarias nacionales podría impactar directamente en el calendario que finalmente adopte el distrito más poblado del país.
Mientras tanto, La Rioja, Formosa y La Pampa todavía no realizaron anuncios oficiales sobre un eventual desdoblamiento.
El Gobierno nacional busca acuerdos
El avance de los calendarios provinciales se produce mientras el Gobierno nacional busca ordenar su estrategia electoral para 2027 y avanzar en acuerdos políticos con distintos gobernadores.
Uno de los puntos centrales será qué ocurre con las PASO nacionales, cuya suspensión forma parte de la agenda que impulsa la administración de Javier Milei.
La eventual eliminación o modificación de las primarias podría alterar el cronograma electoral y las decisiones que todavía permanecen abiertas en varias provincias.
El escenario, de todos modos, muestra una tendencia cada vez más clara: los gobernadores buscan preservar el peso de las discusiones locales y evitar que sus elecciones queden absorbidas por la disputa nacional.
¿Qué provincias no elegirán gobernador en 2027?
El mapa electoral tendrá dos excepciones. Corrientes y Santiago del Estero no elegirán gobernador en 2027, ya que ambas provincias renovaron recientemente sus respectivos poderes ejecutivos.