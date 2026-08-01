Además de Tucumán, ¿qué provincias desdoblarían las elecciones de 2027?

El calendario electoral de 2027 comenzó a tomar forma y el desdoblamiento de los comicios provinciales respecto de las elecciones nacionales gana terreno. Tucumán fue la primera provincia en oficializar fecha. Osvaldo Jaldo convocó a votar el 9 de mayo de 2027, en una decisión que, según señalaron desde el Gobierno nacional, fue conversada con la Casa Rosada y no altera la estrategia electoral del oficialismo libertario.